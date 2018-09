ESET Cloud Administrator: So haben KMU ihre IT-Security immer im Griff

Die IT-Sicherheit stellt für viele kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) gerade bei der Verwaltung eingesetzter Sicherheitstools nach wie vor eine Herausforderung dar. Speziell auf diese Firmen ist die neue cloudbasierte Remote-Sicherheitsmanagement-Lösung ESET Cloud Administrator zugeschnitten. Der Security-Spezialist ESET wird sie auf der Messe "it-sa 2018" (Halle 9. Stand 9-326) erstmals einem breiten Publikum vorstellen, erhältlich ist sie jedoch ab sofort.

Jena (pts037/26.09.2018/15:05) - Die IT-Sicherheit stellt für viele kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) gerade bei der Verwaltung eingesetzter Sicherheitstools nach wie vor eine Herausforderung dar. Speziell auf diese Firmen ist die neue cloudbasierte Remote-Sicherheitsmanagement-Lösung ESET Cloud Administrator zugeschnitten. Der Securityspezialist ESET wird sie auf der Messe "it-sa 2018" (Halle 9. Stand 9-326) erstmals einem breiten Publikum vorstellen, erhältlich ist sie jedoch ab sofort.

Einfache und schnelle Verwaltung mit ESET Cloud Administrator

ESET Cloud Administrator (ECA) ist eine Managementkonsole, die cloudbasiert eine zentrale Verwaltung der ESET Sicherheitsprodukte ermöglicht. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass keine Software installiert, Server eingerichtet oder zusätzliche Hardware angeschafft werden muss. ECA läuft als Service in der Cloud und erfordert weder spezielle Einrichtung, Server-Wartung oder Upgrades. Die Zertifikatsverwaltung erfolgt ohne Benutzereingabe und wird automatisch im Hintergrund ausgeführt. Die Maximalgröße der zu administrierenden Geräte beträgt 249 Clients.

ESET Cloud Administrator ist Bestandteil der drei Cloud Bundles ESET Endpoint Protection Standard Cloud, ESET Endpoint Protection Advanced Cloud und ESET Secure Business Cloud. Alle drei Angebote ermöglichen einen komfortablen, unkomplizierten Service mit der Möglichkeit, sich von und zu jedem Gerät oder Standort aus zu verbinden. Beim Hosting kann wahlweise zwischen dem amerikanischen Ohio oder dem europäischen Standort Irland gewählt werden.

"Für kleine und mittlere Unternehmen muss eine Sicherheitslösung zuverlässig, einfach zu bedienen und mit minimalen Auswirkungen auf ihre IT- und Geschäftsprozesse verbunden sein", sagt Thomas Uhlemann, Security Specialist bei ESET. "Auch die Kosten sind ein wichtiger Faktor. Sie wollen eine Technologie, die für ihre Geschäftsanforderungen geeignet ist, zu einem erschwinglichen Preis. Für solche Kunden bietet ESET nun ein großartiges 'Puzzleteil', das zu ihrer Netzwerkinfrastruktur passt und KMUs die von ihnen benötigte 'All-in-One-Sicherheitslösung' bietet."

IT-Sicherheit leicht gemacht

Durch die intuitive Benutzeroberfläche und die einfache Endpunktbereitstellung der Lösung können Unternehmen ihre Sicherheitsprodukte verwalten, ohne dass umfangreiche IT-Kenntnisse erforderlich sind. Neben der Bereitstellung und Verwaltung erstellt sie zudem übersichtliche Berichte zu Sicherheitsvorfällen und zur Gesamtleistung der im Unternehmensnetzwerk installierten ESET Produkte. Folgende Produkte, lassen sich bereits verwalten: * ESET Endpoint Antivirus for Windows and OS X/macOS * ESET Endpoint Security for Windows and OS X/macOS * ESET File Security for Microsoft Windows Server * ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server * ESET Mail Security for IBM Domino * ESET Security for Microsoft SharePoint Server

ESET Business Account

Voraussetzung für die Nutzung des ESET Cloud Administrators ist der ESET Business Account. Über dieses cloudbasierte Lizenz-Management-Portal behält der Anwender den Überblick über den Status seiner Lizenzen und Nutzer, einschließlich Laufzeit, Anzahl an Seats sowie wichtiger Meldungen. Administratoren sind in der Lage, Lizenzen zu verwalten, sie unterschiedlichen Standorten zuzuordnen oder auf ausgewählten Geräten zu deaktivieren. Zudem können Sie Nutzer erstellen und verschiedene Rechte festlegen, um den Zugriff auf bestimmte Informationen zu regulieren. Die Benutzerverifizierung wird durch die integrierte Zwei-Faktor-Authentifizierung zusätzlich geschützt. Der ESET Business Account ist über eba.eset.com verfügbar.

Alle Informationen zu ESET auf der it-sa finden Sie hier: https://www.eset.com/at/lp/it-sa

Weitere Informationen zum ESET Cloud Administrator finden Sie hier: https://www.eset.com/at/business/cloud-administrator

Bildmaterialien vom ESET Cloud Administrator finden Sie hier: https://ftp.finkfuchs.de/_FxUF0741h0AABR

Über ESET ESET ist ein europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei). Seit 1987 entwickelt ESET preisgekrönte Sicherheits-Software, die bereits über 110 Millionen Benutzern hilft, sichere Technologien zu genießen. Das breite Portfolio an Sicherheitsprodukten deckt alle gängigen Plattformen ab und bietet Unternehmen und Verbrauchern weltweit die perfekte Balance zwischen Leistung und proaktivem Schutz. Das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetz in über 200 Ländern und Niederlassungen u.a. in Jena, San Diego, Singapur und Buenos Aires. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.eset.de oder folgen uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

