EU-Kommissionschef Juncker rechnet mit Ende der Zeitumstellung

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker rechnet mit einem Ende der Zeitumstellung.

Die "ewige Sommerzeit" werde kommen, sagte Juncker dem ZDF-Morgenmagazin. Er werde in der Kommission dafür werben.

"Die Menschen wollen das, wir machen das." Bei einer Internet-Umfrage hatte eine große Mehrheit für die Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt. Es mache keinen Sinn, dass man Menschen befragt und dann so tut, als hätte man sie nicht gefragt, so Juncker. In Deutschland gibt es die Sommerzeitumstellung ununterbrochen seit 1980, davor schon einmal jeweils während des Ersten und Zweiten Weltkrieges.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH