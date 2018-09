EURid gibt die 2018 .eu Web Awards-Finalisten bekannt

EURid, das .eu- und .??-Register, hat die 16 Finalisten des diesjährigen .eu Web Awards-Wettbewerbs bekanntgegeben.

2018 .eu Web Awards Finalists. (Graphic: EURid)

Die 2018 .eu Web Awards-Finalisten sind:

Leaders Dodoni.eu (Griechenland) Unicreditgroup.eu (Italien) Sorbum.eu (Litauen) Rising Stars Sitegeek.eu (Griechenland) Naturalself.eu (Belgien) Macty.eu (Belgien) Laurels Fetfx.eu (Italien) Irsus.eu (Ungarn) Golabz.eu (Deutschland) Better World Ydata.eu (Griechenland) Stardustproject.eu (Spanien) Rezbuildproject.eu (Spanien) House of .eu Socialeurope.eu (Vereinigtes Königreich) Visitnaples.eu (Italien) Visitheraklion.eu (Griechenland) Startupitalia.eu (Italien)

„Wir sind sehr begeistert über die diesjährigen .eu Web Awards-Finalisten. Es gab dieses Jahr ein hartes Rennen zwischen vielen fantastischen Websites, sodass diese letzten 16 ihre Platzierung wirklich verdient haben”, kommentierte Giovanni Seppia, EURid External Relations Manager.

Insgesamt verzeichnete die Nominierungs- und Abstimmungsperiode für die 5. Ausgabe der .eu Web Awards über 130 Nominierte mit mehr als 9 500 abgegebenen Stimmen. Außerdem umfasst die Kategorie House of .eu 4 Finalisten, da zwei der Kandidaten dieselbe Anzahl von Stimmen erhielten.

Nachdem die 2018 .eu Web Awards-Finalisten nun feststehen, richtet EURid seine Aufmerksamkeit auf die Organisation der Galaveranstaltung am 21. November in Brüssel, Belgien, auf der die Gewinner pro Kategorie bekanntgegeben werden.

EURid dankt allen diesjährigen Teilnehmern und lädt diejenigen, die dieses Jahr nicht zum Zuge gekommen sind, dazu ein, es nächstes Jahr erneut zu versuchen.

Bleiben Sie auf den Sozialen Medien mit dem Hashtag #2018euWA über die.eu Web Awards 2018 auf dem Laufenden!

Die .eu Web Awards ist ein Online-Wettbewerb zur Auszeichnung der besten Websites mit einer .eu- oder .??-Endung in fünf Kategorien. Weiteres über die .eu Web Awards erfahren Sie unter https://webawards.eurid.eu/.

Eine Bildergalerie von vergangenen .eu Web Awards-Galaveranstaltungen finden Sie unter http://events.eurid.eu/.

Über EURid

EURid ist die nach einem Ausschreibungsverfahrens von der Europäischen Kommission beauftragte Non-Profit-Organisation, die die .eu- und .??-Top-Level Domains verwaltet. Im Rahmen seines fortlaufenden Engagements für Datenschutz ist EURid seit 2013 nach dem ISO27001 Sicherheitsstandard zertifiziert. EURid ist außerdem nach dem EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) registriert, was seinen Einsatz für den Umweltschutz unterstreicht. EURid hat seinen Hauptsitz in Brüssel (Belgien) und Regionalbüros in Pisa (Italien), Prag (Tschechische Republik) und Stockholm (Schweden). Weitere Informationen unter www.eurid.eu.

