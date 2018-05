Eurographics AG: Einstellung der Einbeziehung in den Freiverkehr

Eurographics AG, DE0008137654

Einstellung der Einbeziehung in den Freiverkehr Die Geschäftsführung der Börse München hat unserem Antrag auf Widerruf der Einbeziehung der Aktien der EUROGRAPHICS AG in den Freiverkehr stattgegeben. Die Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München endet mit Ablauf des 29. Juni 2018. Der Vorstand der EUROGRAPHICS AG erwartet, dass die Aktien der EUROGRAPHICS AG nach Ablauf dieser Frist nicht mehr börslich gehandelt werden können.

