Europa League: Frankfurt gewinnt gegen Limassol

Am dritten Spieltag der Europa League hat Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol mit 2:0 gewonnen.

Das erste Tor für die Frankfurter erzielte Filip Kostic in der 13. Minute. Nach einem langen Abschlag von Eintracht-Torhüter Frederik Rönnow, den Frankfurts Ante Rebic mit dem Kopf in den Lauf von Kostic verlängert hatte, schoss Kostic aus 20 Metern auf das Tor.

Durch einen krassen Torwartfehler von Limassols Bruno Vale, der den Ball durch die Beine durchließ, trudelte der Ball über die Torlinie. In der 32. Minute baute Sébastien Haller durch einen Kopfball die Frankfurter Führung weiter aus. Evan N`Dicka hatte unbedrängt von der linken Seite aus dem Halbfeld auf Haller geflankt, der in Höhe des zweiten Pfostens hochstieg und aus sieben Metern den Ball in die linke Ecke köpfte.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH