European Lithium, Cape Lambert, Fe Limited und Jadar Lithium präsentieren sich auf der Edelmetall- & Rohstoffmesse in München am 9. und 10. November 2018

Die DGWA freut sich bekannt zu geben, dass European Lithium Ltd (ASX: EUR, FRA: PF8, VSE: ELI), Cape Lambert Resources (ASX: CFE, FRA: HM5), FE Limited (ASX: FEL, FRA: B4T) und Jadar Lithium Ltd (ASX: JDR, FRA: R1E) an der diesjährigen Edelmetall- & Rohstoffmesse in München diesen Freitag und Samstag (9. und 10. November beim Stand Nummer 45) teilnehmen werden.

Vertreter des Managements freuen sich auf Ihren Besuch!

Kontakt:

Katharina Löckinger

Corporate Communications

DGWA - FINEST FINANCIAL ENGINEERING

www.DGWA.org

info@dgwa.org

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com

Edelmetallmesse München am 9. und 10. November 2018

Münchner MVG Museum

Ständlerstraße 20

81549 München