Everest Group positioniert L&T Technology Services als globales ‚Führungsunternehmen‘ im Bereich „Embedded System Engineering Services“

L&T Technology Services (NSE: LTTS), ein weltweit führendes, rein ingenieurtechnisches Serviceunternehmen, wurde von der Beratungs- und Forschungsfirma, Everest Group als „führend“ im Bereich „Embedded System Engineering Services“ anerkannt. In ihrem Bericht „Embedded Systems Engineering Services PEAK Matrix™ Assessment“ identifizierte die Everest Group LTTS als eines der drei führenden Unternehmen auf dem Markt.

Im Rahmen dieses Berichtes teilte die Everest Group 14 Service-Anbieter auf der PEAK Matrix™ in Führend, Starke Kandidaten undAnwärter ein. LTTS wurde anhand einer Reihe von Leistungsparametern wie z.B. Services, Produkte, Lösungen und Standorte beurteilt und daraufhin als 'Führend’ eingestuft. In dem Bericht erkannte die Everest Group LTTS für seine ausgewogene Präsenz in allen wichtigen Service-Segmenten und Wertschöpfungskettenfunktionen sowie seine starke Domain-Expertise in wichtigen vertikalen Märkten wie Automobil, Telekommunikation und Halbleiter an.

Bhupendra Bhate, Chief Operating Officer und Whole-Time Director bei L&T Technology Services erklärte, „Die Anerkennung von LTTS als führendes Unternehmen durch die Everest Group bestätigt unser Engagement, weltbeste Lösungen zu liefern und unser Bestreben, für unsere Kunden einen bevorzugten Partner darzustellen. LTTS hat aktiv in aufstrebende Technologien investiert, um Marktbeschleuniger zu kreieren, beispielsweise in den Bereichen modellbasiertes Design, virtuelles Prototyping, vorausschauende Wartung, 3D-Druck und AR/VR. Wir werden auch weiterhin Initiativen unterstützen, die unsere Fähigkeiten im Bereich eingebettete Systemtechnik erweitern.“

„Die End-to-End-Technik-Expertise von L&T Technology Services im Bereich der eingebetteten Systeme, eine globale Kundenbasis und ein starkes Partnernetzwerk haben dem Unternehmen geholfen, sich als bevorzugter Partner im Bereich eingebettete Systeme zu positionieren,“ so Chirajeet Sengupta, Partner, Everest Group. „Der Markt erkennt die starken Projektmanagementfähigkeiten von LTTS und seine Programm-Management-Services bei der Herstellung an, die zu mehreren bedeutenden Projektzuschlägen von globalen Unternehmen geführt haben.“

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unserer Kundenbasis zählen 52 Unternehmen der Fortune 500 und 51 der führenden Unternehmen im Bereich ER&D aus den Branchen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie aus den verarbeitenden Industrien. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 13.000 Mitarbeiter, die auf 16 globale Designzentren, 27 globale Verkaufsbüros und 42 Innovationslabors verteilt sind (Stand: 30. Juni 2018).

