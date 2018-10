EverZinc beschleunigt Technologie- und Geschäftsinnovationen

EverZinc, ein Portfoliounternehmen von OpenGate Capital und weltweit führender Anbieter von Spezial zinkmaterialien , gab heute die Gründung von EverZinc Digital bekannt, einer speziellen Innovations- und Transformationseinheit mit dem klaren Auftrag, die Entwicklung nachhaltiger, skalierbarer und wirtschaftlicher zinkbasierter Produkte und Anwendungen zu beschleunigen. EverZinc Digital plant, seine Aktivitäten hauptsächlich auf die Entwicklung neuer wiederaufladbarer Energiespeicherlösungen, langlebiger Verpackungs- und Beschichtungsanwendungen sowie neuer Hautpflege-, Gummi- und Agrarprodukte zu konzentrieren.

EverZinc Digital wird in Zusammenarbeit mit XponentialWorks gegründet, einem Innovationsberater und Venture-Collider mit nachweislicher exponentieller Technologieexpertise, Tools und Einrichtungen. Das Unternehmen kündigte auch die Eröffnung des EverZinc Innovation Lab und Accelerator an, die Produktentwicklungsmethodik von XponentialWorks, Domain-Experten, digitale Labore und das wachsende Ökosystem von Portfoliounternehmen im Anfangsstadium nutzen.

EverZinc Digital plant, schnell ein einzigartiges Ökosystem zu schaffen, das Stärken vielversprechender zinkbezogener Start-ups mit Erfahrung und profundem Marktwissen von EverZinc verbindet. EverZinc Digital wird auch als digitaler Transformationsarm des Unternehmens handeln und künstliche Intelligenz, digitale Fertigung, 3D-Druck, Materialwissenschaften, Nanotechnologie, Sensorik und Robotik in die gesamte Wertschöpfungskette und den Betrieb des Unternehmens integrieren.

„Wir handeln schnell, um viele der üblichen Einschränkungen zu beseitigen, denen die meisten Unternehmen heute begegnen“, fuhr Vincent fort. „Zusätzlich zur Beschleunigung der Innovations- und Anwendungsentwicklungszyklen von EverZinc wird das Innovation Lab die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Anfangsstadium fördern, um neue Produkte, Endanwendungen und Märkte zu entwickeln. Dazu gehört die Entwicklung neuer Generationen von wiederaufladbaren Zink-Batterien und Energiezellen sowie neue Formen von Konservierungsbeschichtungen, langlebigen Verpackungen und Hautpflegeprodukten“, so Vincent abschließend.

Das Unternehmen lädt alle interessierten Start-ups ein, seinem Accelerator beizutreten, und Forscher sowie Industrieanbieter seinem Innovationsökosystem beizutreten, per Anfrage unter innovation@everzinc.com.

Über EverZinc

EverZinc, ein Portfoliounternehmen von OpenGate Capital, ist bestrebt, Produkte zu entwickeln, auf die es ankommt. Das Unternehmen ist ein globaler Anbieter von speziellen Zinkmaterialien, darunter Feinzinkpulver, Zinkoxide, Batteriezinkpulver und ultrafeines Zinkoxid. Produkte von EverZinc werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter korrosionshemmende Farben, Hochleistungsreifen, Arzneimittel, Keramik, Glas, Sonnenschutz, Alkalibatterien und andere Produkte. Mit Produktionsstätten in Belgien, den Niederlanden, Norwegen, China und Malaysia verarbeitet EverZinc mehr als 180.000 Tonnen Rohstoffe, von denen 40 % in acht Produktionsstätten recycelt und veredelt werden, um seinen wachsenden globalen Kundenstamm zu beliefern.

Über XponentialWorks

XponentialWorks ist ein Unternehmen für Venture-Investitionen, Unternehmensberatung und Produktentwicklung, das sich auf künstliche Intelligenz, digitale Fertigung, 3D-Druck, Robotik und die digitale Transformation traditioneller Unternehmen spezialisiert hat. Als Kurator führender Unternehmen der Industry 4.0 hat XponentialWorks ein einzigartiges Ökosystem aufgebaut, das Stärken von Start-ups mit Erfahrung und profundem Marktwissen erfahrener Unternehmen vereint, die Interesse an Technologien der jüngeren Unternehmen haben. XponentialWorks unterstützt und investiert in das Wachstum und den Erfolg vielversprechender Unternehmen im Anfangsstadium und tritt als Vorreiter zum Nutzen größerer, mittelständischer Unternehmen auf, die eine digitale Transformation durchführen. Erfahren Sie mehr unter www.xponentialworks.com.

