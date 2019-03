EVP suspendiert Orbáns Fidesz-Partei

Die Europäische Volkspartei (EVP) hat die Suspendierung der Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán beschlossen.

Das teilte der EVP-Vorsitzende Joseph Daul am Mittwochabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die ungarische Fidesz-Partei verliere damit sämtliche Stimmrechte.

Zudem verliere sie die Möglichkeit, Kandidaten für Parteiämter aufzustellen und dürfe auch nicht mehr an Parteiversammlungen teilnehmen, so der EVP-Vorsitzende weiter. Die Suspendierung von Fidesz gelte ab sofort und bis auf Widerruf, so Daul. Für die Zuspitzung des Konflikts innerhalb der EVP hatte Orbáns Plakatkampagne gegen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und den aus Ungarn stammenden US-Milliardär George Soros gesorgt. Orbán wirft Juncker vor, er wolle die EU-Länder zur Flüchtlingsaufnahme verpflichten und den nationalen Grenzschutz schwächen. Zudem behauptet die ungarische Regierung, Soros wolle mit unkontrollierter Masseneinwanderung "Europa zerstören".

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH