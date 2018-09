ExaGrid erzielt Net Promoter Score von +73

ExaGrid®, ein führender Anbieter hyperkonvergenter Sekundärspeicher für Backups, gab heute den Net Promoter Score (NPS) von +73 bekannt, den das Unternehmen bei einer kürzlich durchgeführten Studie erzielte.

Die NPS-Metrik zur Erfassung der Kundenbindung spiegelt die Wahrscheinlichkeit wider, mit der Kunden ein Produkt oder eine Dienstleistung des Anbieters einem Kollegen weiterempfehlen. Der ermittelte NPS-Score kann zwischen -100 und +100 liegen. Die meisten Wettbewerber von ExaGrid erreichen einen NPS zwischen +10 und +20, also deutlich niedriger als die von ExaGrid erzielten +73.

Die hohe Kundenzufriedenheit führen wir auf unsere einzigartige Produktarchitektur zurück – also die Tatsache, dass das Produkt einfach funktioniert – neben unserem Supportmodell, das branchenweit seinesgleichen sucht.

Jedem Kunden wird ein Level-2-Support-Techniker zugewiesen. Bei jeder Kontaktaufnahme hat der Kunde stets mit demselben Support-Techniker zu tun, der praktisch zu einer Verstärkung des IT-Teams des Kunden wird. Der Techniker ist mit dem Kunden sowie dessen IT-Umgebung und Vorgeschichte vertraut. Der Support-Techniker verfügt über tief reichende Kenntnis der Backupanwendungen des Kunden. Die Support-Techniker arbeiten an Standorten in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien sowie dem Asien-Pazifik-Raum usw. ExaGrid verfolgt eine stark proaktiv ausgerichtete Supportstrategie und beherrscht jedes Problemfeld von A bis Z, ohne Verantwortung und Zuständigkeit an Drittparteien zu delegieren. Rund 90 Prozent der ExaGrid-Kunden melden Warnhinweise und Alarme an das Health-Reporting-System von ExaGrid. 99,1 Prozent der ExaGrid-Kunden haben Wartungs- und Supportverträge mit jährlicher Laufzeit abgeschlossen. Die Supportverträge decken Aktualisierungen als Punkt- und Vollversionen, Ersatz defekter Hardwarekomponenten, Installation, Schulungen usw. ab – ohne versteckte Kosten. Ältere Modelle werden zu denselben Wartungs- und Supportkonditionen unterstützt – ohne Preisaufschläge für veraltete Produkte. ExaGrid lagert keine Supportleistungen an Drittunternehmen aus. Das gesamte Spektrum der Supportleistungen wird von ExaGrid-Mitarbeitern erbracht.

Zu den differenzierten ExaGrid-Produkten zählen Datendeduplizierung mit einzigartiger Landezone und Scale-Out-Speicherarchitektur, die folgende Vorteile bietet:

die schnellste Backup-Erstellung die schnellste Wiederherstellung von Daten, VM-Boots und externen Kopien auf Bandspeichersystemen Backup-Fenster von fester Länge, das bei wachsendem Datenvolumen nicht expandiert die Eliminierung kostspieliger Upgrades und Produktalterung Klasse-A-Kundensupport überragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis da ExaGrid oft nur die Hälfte der Lösungen großer Marken kostet.

Die Erfolgsgeschichten und Fallstudien von ExaGrid-Kunden belaufen sich auf mehr als 370 – das sind mehr als alle übrigen Anbieter vorweisen. Diese Praxisbeispiele belegen die hohe Kundenzufriedenheit mit ExaGrids einzigartigem Architekturansatz, differenziertem Produkt und beispiellosem Kundensupport. Kunden bezeichnen ExaGrid immer wieder als bestes Produkt seiner Kategorie, das „einfach funktioniert“.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet hyperkonvergente Sekundärspeicher für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landezone und Scale-Out-Architektur. Die Landezone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-Out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-Out-System und sorgt für ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen, sodass keine umfangreichen Aufrüstungen erforderlich werden. Besuchen Sie uns auf www.exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was ExaGrid-Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180925006250/de/