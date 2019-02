Exclusive Group baut mit der Übernahme von SecureWave in Israel ihre globale VAD-Reichweite weiter aus

Die Exclusive Group, eine im Bereich Value-Added Services und Technologien (VAST) tätige Gruppe, gab heute die Übernahme von SecureWave, einem der führenden unabhängigen Cybersecurity-VADs Israels, bekannt. Mit diesem Zug wird ein weiteres fortschrittliches Unternehmens zur weltweiten Marktdurchdringung der Exclusive Group hinzugefügt, eine Präsenz im Land innerhalb eines der weltweit wichtigsten Innovationshubs entwickelt und die Dienstleistungsreichweite der Group zum Vorteil ihrer Kunden und Partner in der Welt erweitert.

SecureWave mit Sitz in Tel Aviv befindet sich in der Region, die als ‘Silicon Wadi’ bekannt ist – das Zuhause zahlreicher der einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt. Zu den Hauptanbietern gehören Fortinet, Nutanix und Infoblox - die alle für die Cyber- und Cloudtransformationsportfolios von Exclusive strategisch sind - und sie verhandelt mit rund 250 Vertriebspartnern, Systemintegrator- und Diensterbringungspartnern. Aktueller CEO von SecureWave, Moran Gerassi - der Country Manager für Exclusive Networks Israel wird - und andere wichtige Führungskräfte bleiben in ihren Positionen, um eine Kontinuität sicherzustellen und gemäß einem beschleunigten Wachstumsplan für das Unternehmen vorzugehen.

„Im Namen der Mitarbeiter und Partner von SecureWave freuen wir uns, der Exclusive Group auf ihrem Weg als weltweit größter globaler VAD-Spezialist im Bereich Cyber und Cloud zur Seite zu stehen", sagte Moran Gerassi, CEO bei SecureWave. „Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit den Teams und Partnern von Exclusive in der ganzen Welt, bei der wir uns gemeinsam dafür einsetzen, globale und lokale Möglichkeiten zu nutzen, und in unsere nächste Wachstumsphase zusammen eintreten.”

Über die Exclusive Group

Die Exclusive Group ist ein Value Added Services- und Technologieunternehmen im Bereich der Cyber-Sicherheit und Cloud-Transformation. Mit ihrem exzellenten Portfolio an marktführenden Unternehmen und disruptiven Querdenkern, einem einzigartigen Ruf in puncto innovativem Technologie-Know-how und ihrer globalen Service- und Logistikinfrastruktur schafft die Exclusive Group neue Geschäftsfelder im gesamten Channel-Ökosystem und entwickelt neue Talente im Internet und in der Cloud. Mit mehr als 50 Niederlassungen auf fünf Kontinenten und einer Präsenz in über 100 Ländern ist die Exclusive Group ein Value Added Services- und Technologieunternehmen (VAST) mit einem Distributions-Hybridmodell, das für Volumen optimiert ist, sich jedoch durch Mehrwert unterscheidet. Erfahren Sie mehr unter www.exclusive-group.com.

Über SecureWave

SecureWave ist ein Verteilerunternehmen, das auf der Basis eines Value-Added-Distribution-Verfahrens arbeitet und sich auf das Gebiet der Datensicherheit und IT-Infrastruktur spezialisiert hat. SecureWave schafft in Lieferketten einen Mehrwert, vor allem hinsichtlich Aspekten der Einzelhandelsdistribution, mit bewährtem technischen Know-how und Erfahrung auf dem Gebiet.

SecureWave wurde mit dem Ziel gegründet, Lösungen für die Marketingkanäle in Israel bereitzustellen, fortschrittliche Anbieter und Technologien in der ganzen Welt zu finden und diese in Israel auf die individuellen Ansprüche des IT-Markts zugeschnitten zu präsentieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

