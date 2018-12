Exklusiv: Die Hockey-Weltmeisterschaft im realTV

Düsseldorf - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - - Deutsche Hockey-Herrennationalmannschaft auf dem Weg zum Finale in Indien - real überträgt das dritte Vorrundenspiel kostenlos im Livestream bei realTV - Livestream ...

Düsseldorf -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

- Deutsche Hockey-Herrennationalmannschaft auf dem Weg zum Finale in Indien - real überträgt das dritte Vorrundenspiel kostenlos im Livestream bei realTV - Livestream ist Teil der Kampagne #FitfürIndien

Nach Gold bei der Hallenhockey-Weltmeisterschaft für die Nationalmannschaft der Damen und Silber für die Herren kündigt sich schon die nächste sportliche Spitzenleistung an: Die Hockey-Herrennationalmannschaft hat bei der Feldhockey-WM in Indien einen perfekten Gruppenstart hingelegt und sich mit zwei deutlichen Siegen gegen zwei starke Mitfavoriten um den Titel durchgesetzt. Am Sonntag reicht der Mannschaft nun ein Unentschieden gegen das Team aus Malaysia, um in das Achtelfinale einzuziehen.

"Ich bin absolut begeistert von den großartigen Leistungen der Hockey-Herren", so Patrick Müller-Sarmiento, CEO von real. "Damit auch Sportarten wie Hockey öfter die mediale Aufmerksamkeit bekommen, die diese tolle sportliche Leistung verdient, werden wir das nächste Spiel der Hockey-Herren live und kostenlos bei realTV übertragen. Die Mannschaft spielt mit viel Teamgeist und wirklich ansteckender Spielfreude! Ich drücke ihnen die Daumen für die nächste Runde!"

Als offizieller Partner für Ernährung und Fitness stellt sich das Hypermarkt-Unternehmen mit seiner Frische- und Foodkompetenz in den Dienst des Leistungssports und begleitet die Damen- und Herren-Hockey-Nationalteams zu allen Turnieren - so auch zur Hockey Weltmeisterschaft 2018 in Indien. "Im Rahmen dieser Ernährungspartnerschaft können wir mit unserer Kernkompetenz, dem vielfältigen Angebot an frischen und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, punkten", so Patrick Müller-Sarmiento. real steht mit dem Motto "Bester Wochenmarkt Deutschlands" für Vielfalt, Frische und Qualität.

Das nächste Spiel der deutschen Mannschaft wird am Sonntag, dem 9. Dezember um 12:30 Uhr deutscher Zeit live auf real.de/realTV und DAZN übertragen.

Unter dem Hashtag #FitfürIndien begleitet real die Hockey-Nationalmannschaft der Herren auf Ihrem Weg nach Indien. Die Social Media-Kampagne stellt das Team auf unterhaltsame Art und Weise vor und gibt Einblicke in die Vorbereitungen der Spieler. Mit Videotagebüchern, Interviews mit Sportreporter Christoph Plass und GoPro-Videos aus dem Training ist das Publikum zuhause immer hautnah bei der Mannschaft. Alle Videos der Kampagne gibt es bei YouTube und unter https://www.real.de/hockey/.

OTS: real GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58538 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58538.rss2

Pressekontakt: real GmbH Metro-Straße 1 40235 Düsseldorf

Telefon: +49 211 6886-2053 Telefax: +49 211 6886-1355 E-Mail: presse@real.de