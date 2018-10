Explorance verdoppelt europäische Kundenbasis für höhere Bildung

Explorance, der führende Anbieter von Learning Journey Analytics (LJA)-Lösungen, verdoppelte im letzten Jahr seine europäische Kundenbasis. Die Eröffnung neuer europäischer Niederlassungen versetzt Explorance in die Lage, mit seiner wachsenden europäischen Kundenbasis besser zusammenzuarbeiten.

„Vor der Implementierung von Blue nutzten wir etwa ein Dutzend traditionelle Fragebögen, in Kombination mit wenigen digitalen Umfragen. Die breite Auswahl von individuellen Lösungen machte es unmöglich, den vollen Nutzen aus Kursbewertungen zu schöpfen“, erklärt Mustapha Ali El-Ahmad, leitender Berater für Bewertungen und Analyst an der Universität Aarhus. Er fügt hinzu: „Blue kombiniert alle diese verschiedenen Fragebögen zu einer einzigen Lösung, indem es die Daten von LMS und SIS bereinigt und die Datenanalyse automatisiert, während es den Anforderungen verschiedener Hochschulen entspricht.“ Blue von Explorance unterstützt verschiedene Feedback-Prozesse, darunter Kursbewertungen, Bewertung der Kompetenzentwicklung, Halbzeitüberprüfungen, Bewerberfeedback, Analyse der Sichtweise der Absolventen, Zufriedenheit der Studenten, organisatorische Umfragen und 360-Grad-Überprüfungen.

„Der sprunghafte Anstieg der Nachfrage nach der Software und den Dienstleistungen von Explorance in Europa deutet auf den wachsenden Bedarf an bewährten Online-Bewertungsinstrumenten für die Qualität des Lehren und Lernens sowie das wachsende Vertrauen in die Lösung von Blue“, kommentierte Ian Haugh, General Manager der europäischen Niederlassungen. Die neue europäische Niederlassung befindet sich in Amsterdam und koordiniert lokale Aktivitäten in ganz Europa und dem Vereinigten Königreich. Lokale professionelle Dienstleistungen werden in ganz Europa angeboten und ein Kundenservice steht rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Umfrage- und Bewertungslösungen von Blue sind für die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Isländisch, Italienisch, Russisch und Portugiesisch vollständig lokalisiert. Um die Mobilität von Studenten zu unterstützen, erlaubt Blue die Verwendung mehrerer Sprachen gleichzeitig mit einer Implementierung. Um die Bedürfnisse Ihrer Organisation zu bewerten, kontaktieren Sie bitte Explorance für eine Vorführung.

Über Explorance

Explorance ist ein Anbieter von Learning Journey Analytics (LJA) und unterstützt Organisationen bei ihrer Entscheidungsfindung unter Verwendung von tatsachengestützten Feedback-Informationen. Die Produktpalette von Blue ermöglicht es Organisationen, ihre Bedürfnisse, Erwartungen und Kompetenzen zu bewerten sowie Verbesserungen im Verlauf der Zeit zu überwachen.

Explorance wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das privat geführte Unternehmen unterhält Geschäftseinheiten in Amerika, im Asien-Pazifik-Raum, in Europa und in der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika). Im Jahr 2014 erschien Explorance in der Rangliste für beste Arbeitgeber des Great Places to Work Institute®. Das Kundenspektrum von Explorance deckt eine Vielfalt von Bildungsorganisationen ab, darunter Hochschulen, Beratungsfirmen, Regierungsbehörden und Unternehmen. Erfahren Sie mehr über: Explorance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180930005028/de/