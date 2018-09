Explorer Inc. hat das 4K-gestützte H.265/HEVC Codec System entwickelt, ein hochsicheres System, das 4K-Video auch über unvorhersehbare Netzwerke transportieren kann

Explorer Inc. (im Folgenden „Explorer“ genannt: Hauptsitz: Hakodate-shi, Hokkaido, Japan; Präsident: Naohide Yabuki), das Codec-Produkte mit Schwerpunkt auf Videotechnologie anbietet, hat erfolgreich eine sichere und stabile 4K-Video-IP-Übertragung realisiert, indem es das SRT-Protokoll (Secure Reliable Transport), eine hochsichere Technologie, die einen stabilen Transport auch bei unvorhersehbaren Netzwerken ermöglicht, in unser selbst entwickeltes, 4K-gestütztes H.265/HEVC Codec System integriert hat, um Probleme mit dem IP-Transportnetzwerk zu lösen.

Das SRT-Protokoll ist eine von Haivision in Kanada entwickelte Open-Source-Videoübertragungstechnologie, die sicheres Streaming und reibungslose Firewall-Überbrückung ermöglicht. Es optimiert die Streaming-Performance in unvorhersehbaren Netzwerken und bietet Live-Video-Streaming in höchster Qualität. Die SRT Alliance wurde im Mai 2017 gegründet, um Werbeaktivitäten durchzuführen.

Explorer baute im April 2018 einen Stand auf der NAB Show auf und plant, dies auch auf der IBC zu tun, nachdem wir im vergangenen Jahr erstmals teilgenommen hatten, um die Entwicklung der Überseemärkte zu beschleunigen. Auf der diesjährigen Messe werden wir eine Demonstration der verstärkten Transportfähigkeit mit dem 4K-gestützten H.265/HEVC Codec System mit dem SRT-Protokoll durchführen und auch unseren kleinen Multi Channel Video Generator mit 12G SDI-Schnittstelle zeigen, um die Markenbekanntheit zu erhöhen und die Entwicklung der Überseemärkte zu stärken.

Überblick über die IBC 2018

Datum : 14. September 2018 (Fr.) bis 18. September 2018 (Di.) (5 Tage) Veranstaltungsort : RAI Amsterdam, Niederlande (Stand von Explorer: 8. A34) URL :

https://show.ibc.org/

Über Explorer Inc.

Explorer wurde 1992 gegründet, entwickelt eigene Produkte, entwirft Hardware/Software, führt Massenproduktion durch und liefert OEM-Produkte. Explorer verfügt über einen großen Erfahrungsschatz bei der Entwicklung von FPGA und DSP, und unsere führende technische Expertise und unsere nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Bild- und Audioverarbeitung sind allgemein anerkannt. Im Juli 2012 wurde Explorer Mitglied der PALTEK-Gruppe, die halbleiterzentrierte Systemlösungen bereitstellt und Design- und Entwicklungsdienstleistungen anbietet.

Weitere Informationen zu Explorer finden Sie unter http://www.explorer-inc.co.jp/en/

