ExThera Medical gibt Gründung einer europäischen Tochtergesellschaft bekannt

Die ExThera Medical Corporation, ein Entwickler von Therapien zur Beseitigung von Bakterien und Viren aus dem Blut, gab heute die Pläne des Unternehmens zur Gründung von ExThera Medical Europe bekannt und ernannte Carla Kikken-Jussen zur Geschäftsführerin der neuen hundertprozentigen Tochtergesellschaft.

„Die Gründung unserer europäischen Tochtergesellschaft ist ein aufregender Meilenstein bei der Vorbereitung auf die Kommerzialisierung“, sagte Robert Ward, President und CEO von ExThera Medical. „Carla verfügt über eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz in der Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Geräten, einschließlich der Überwachung von klinischer Forschung, Zulassungsangelegenheiten, Qualitätssicherung und Betrieb. Als CEO ihres Unternehmens Meditech unterstützte sie erfolgreich die rasche klinische Einführung vieler neuer medizinischer Geräte. Die strategische Führungskompetenz von Carla wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere klinische Forschung in Europa fortsetzen und unsere Aktivitäten und Infrastruktur für die Kommerzialisierung ausbauen.“

Carla war zuletzt Interims-CEO und Vorstandsvorsitzende der Vimecon GmbH, die lasergestützte Behandlung von Vorhofflimmern anbietet. Im Jahr 2000 gründete sie MediTech Strategic Consultants in den Niederlanden, ein Auftragsforschungsunternehmen für medizinische Geräte, und war bis zur Übernahme des Unternehmens durch MedPace im Jahr 2012 als CEO tätig. Sie war als Vorstandsmitglied bei Shape Memory Therapeutics, Replication Medical und als Beraterin für Greenhills Ventures tätig. Carla war darüber hinaus in der EU-Kommission und beim niederländischen Normungsinstitut (Netherlands Standardization Institute) aktiv und erhielt mehrere Branchenpreise zur Würdigung ihrer Leistungen, darunter den Next Women 100 Award 2013, mit dem sie als eine der 100 einflussreichsten Geschäftsfrauen in den Niederlanden anerkannt wurde, und den Federation Businesswomen Award, der ihr 2010 als beste internationale Unternehmerin verliehen wurde.

„Seraph verspricht, die Behandlung potenziell tödlicher Infektionen der Blutbahn auf unglaubliche Weise neu zu definieren“, sagte Kikken-Jussen. „Herkömmliche Behandlungen sind kostspielig und führen oft zu schlechten Ergebnissen, während sie gleichzeitig zur Resistenz gegen Medikamente beitragen. Sie können darüber hinaus längere Krankenhausaufenthalte erfordern und verhindern häufig nicht, dass Patienten an einer Sepsis erkranken. Ich bin sehr daran interessiert, den Abschluss der laufenden klinischen Studien in Europa voranzutreiben und die Kommerzialisierung von Seraph vorzubereiten.“

Die vorläufigen Sicherheits- und Leistungsdaten aus der laufenden europäischen klinischen Studie zum Blutfilter „Seraph® 100“ werden am 20. März 2018 auf dem International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine Congress in Brüssel von Prof. Jan Kielstein vom Akademischen Lehrkrankenhaus Braunschweig vorgestellt.

ExThera Medical konzentriert sich auf die Entwicklung einfach zu bedienender Geräte zur schnellen Behandlung lebensbedrohlicher/medikamentenresistenter Infektionen des Blutkreislaufs, insbesondere angesichts steigender Inzidenzraten und der weltweiten Verbreitung arzneimittelresistenter Krankheitserreger. Die Seraph® Microbind® Affinity Blutfilter des Unternehmens können ein breites Spektrum von Sepsis verursachenden Bakterien, Viren und Toxinen aus dem Vollblut beseitigen. Die Technologien werden derzeit im Rahmen einer vielversprechenden europäischen klinischen Studie überprüft und wurden kürzlich von der FDA für die Aufnahme in ihr Programm für die beschleunigte Zulassung (EAP, Expedited Access Pathway) ausgewählt (Seraph 100). Die Aufnahme in das EAP-Programm wird Produkten gewährt, die das Potenzial haben, ungedeckten klinischen Bedarf bei der Prävention tödlicher oder zu schweren Einschränkungen führender Krankheiten zu befriedigen.

Über ExThera Medical

ExThera Medical mit Sitz in Martinez, Kalifornien, ist ein in Privatbesitz befindliches Medizintechnikunternehmen, das innovative Einweg-Blutfilter entwickelt, die in der Lage sind, ein breites Spektrum von Bakterien, Viren, Parasiten, Toxinen oder anderen schädlichen Substanzen aus dem Vollblut aufzunehmen und zu beseitigen. Das Unternehmen entwickelt therapeutische Produkte zur Behandlung von Patienten in Krankenhäusern, Ambulanzen oder auf dem Schlachtfeld. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Managementteam mit langjähriger Erfahrung im Bereich blutberührende Geräte und Biomaterialien geleitet und verfügt über einen starken Patentschutz und einen wachsenden Bestand an Daten aus unabhängigen Laborstudien. Darüber hinaus beteiligt es sich an dem Programm für dialyseähnliche Therapeutika der DARPA. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.extheramedical.com.

Achtung: Der Seraph® Microbind® Affinity Blutfilter befindet sich derzeit in der klinischen Evaluierung und ist nicht für den kommerziellen Verkauf verfügbar.

