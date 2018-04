EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX in fortgeschrittenen Verhandlungen über Beteiligung an ViennaEstate Immobilien AG und strategische Partnerschaft

EYEMAXX Real Estate AG, DE000A0V9L94

EYEMAXX in fortgeschrittenen Verhandlungen über Beteiligung an ViennaEstate Immobilien AG und strategische Partnerschaft

* Beteiligung von 14 Prozent an ViennaEstate gegen Sacheinlage des B2C-Bauträgergeschäfts in Österreich und Deutschland sowie drei bestehender kleinteiliger EYEMAXX B2C-Bauträger Projekte in Österreich* EYEMAXX wird künftig als "preferred partner" Planungs- und Entwicklungsdienstleister bei ViennaEstate B2C-Projekte in Deutschland und Österreich umsetzen, ohne eigene Mittel zu investieren * Erhöhung der regelmäßigen Einnahmen bei EYEMAXX durch Entwicklerhonorare und die Beteiligung an ViennaEstate erwartet * EYEMAXX fokussiert sich bei eigenen Immobilienprojekten konsequent auf großvolumige Immobilienprojekte für den Globalverkauf an eine institutionelle Zielgruppe sowie für den Eigenbestand Aschaffenburg, den 26. April 2018 - Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) beteiligt sich mit 14 Prozent an dem österreichischen Immobilienunternehmen ViennaEstate Immobilien AG ("ViennaEstate"). Der Kaufpreis für die Beteiligung wird durch Sacheinlage des B2C-Bauträgergeschäfts in Österreich und Deutschland sowie drei bestehenden kleinteiligen österreichischen B2C-Immobilienprojekten ("Bauträgerprojekten") von EYEMAXX im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung bei ViennaEstate erbracht. Es handelt sich dabei um EYEMAXX-Bauträgerprojekte in Wien und Umgebung, die nicht zur Kernprojektpipeline von EYEMAXX zählen. Die betreffenden Immobilienprojekte werden aktuell bei EYEMAXX mit einem niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag bilanziert. Die aktuell in Entwicklung befindlichen B2C Bauträgerprojekte von EYEMAXX in Deutschland sind davon nicht betroffen. ViennaEstate verfügt derzeit über ein Eigenkapital im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und arbeitet profitabel. Die im Privatbesitz befindliche Aktiengesellschaft plant auch künftig die Ausschüttung signifikanter Dividenden. Gleichzeitig wird EYEMAXX künftig im Rahmen einer strategischen Partnerschaft als "preferred partner" für ViennaEstate als Dienstleister bei B2C-Projekten in Deutschland und Österreich agieren und sich bei eigenen Projekten konsequent auf Projekte für den Globalverkauf an institutionelle Käufer sowie den Eigenbestand konzentrieren.

ViennaEstate ist ein Immobilien-Investor und Immobilien-Asset Manager mit insgesamt rd. 350 Mio. Euro an Assets im Eigenbestand und unter Management. Im Geschäftsbereich Immobilieninvestments ist ViennaEstate sowohl im An- und Verkauf von Gesamtimmobilien und Portfolios aktiv, wie auch bei der Einzelprivatisierung von Wohneigentum für Privatpersonen als Zielgruppe. Insofern fügt sich die Einbringung der - nicht vollständig mit dem EYEMAXX Kerngeschäft übereinstimmenden - Bauträgerprojekte und Geschäftsbereiche von EYEMAXX sinnvoll in die Unternehmensstrategie ein. Gleichzeitig wird ViennaEstate bei allen B2C-Projekten in Deutschland vorrangig auf EYEMAXX als Planungs- und Umsetzungsdienstleister zurückgreifen. EYEMAXX wird in diesem Rahmen entsprechende Dienstleistungsumsätze generieren ohne eigenen Kapitaleinsatz und eigene Vertriebskapazitäten im B2C-Bereich vorhalten zu müssen. ViennaEstate plant nach eigenen Angaben in den kommenden fünf Jahren die Errichtung von bis zu 1.000 Wohneinheiten im Rahmen von Bauträgerprojekten in Deutschland und Österreich.

EYEMAXX erwartet durch die Beteiligung an ViennaEstate neben einer möglichen Wertsteigerung des Investments ein erhöhtes Maß an wiederkehrenden Einnahmen aus möglichen Dividenden und möglichen Projektentwicklervergütungen. EYEMAXX wird sich künftig bei Eigeninvestments strategiekonform konsequent auf den Bereich institutioneller Abnehmer konzentrieren und im Einzelfall vermehrt attraktive Objekte langfristig in den Eigenbestand übernehmen. Auch dies soll zu einem erhöhten Maß an wiederkehrenden Erlösen führen.

Über die EYEMAXX Real Estate AG Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell über 800 Mio. Euro ausgebaut werden. Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.comKontakt

Investor Relations / Finanzpresse Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus edicto GmbHeyemaxx@edicto.de Telefon: +49 69 90550556

26.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG Auhofstraße 25 63741 Aschaffenburg

Deutschland Telefon: +43. 2235. 81 071 -0 Fax: +43. 2235. 81 071 715 E-Mail: office@eyemaxx.com Internet: www.eyemaxx.com ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

679503 26.04.2018