eyepin engagiert Verena Leonhardt für Marketing und PR

Wien/Berlin (pts014/18.09.2018/11:15) - eyepin, der Spezialist für digitales Dialogmarketing, baut seinen Berliner Standort weiter aus. Seit Juli verantwortet die Steirerin Verena Leonhardt (30) die Kommunikationsagenden des eMarketing-Unternehmens.

eyepin, der Experte für E-Mail und Event Marketing, wächst weiter: Seit kurzem verantwortet Kommunikationsprofi Verena Leonhardt das Marketing- und PR-Team des Unternehmens. "Mit Verena Leonhardt konnten wir eine kreative Strategin ins Boot holen. Als Kommunikationsexpertin aus der PR- und Marketing-Branche bringt sie viel Erfahrung und Know-how in unser Team", zeigt sich Franz J. Kolostori, Geschäftsführer eyepin, über den Neuzugang erfreut.

Mit eyepin wechselte Leonhardt nicht nur von der Agentur- auf die Unternehmensseite, sondern zugleich auch das Land. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war die gebürtige Österreicherin bei Himmelhoch, einer der führenden PR-Agenturen Wiens, für Kunden aus den Bereichen Marketing, IT, Logistik und Apps zuständig. Davor sammelte sie in Hongkong als Musikpädagogin der Vienna Boys Choir Music Academy internationale Erfahrungen.

