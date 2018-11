Fabasoft als Niche Player im Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms positioniert

Fabasoft, ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen, gab heute bekannt, von Gartner, Inc. im Quadranten "Niche Player" des "Magic Quadrant for Content Services Platforms" positioniert worden zu sein. Dieser Magic Quadrant wurde am 25. Oktober 2018 von Karen Hobert, Senior Director Analyst von Gartner, und anderen veröffentlicht.

Linz/Wien (pts018/05.11.2018/12:10) - Fabasoft, ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen, gab heute bekannt, von Gartner, Inc. im Quadranten "Niche Player" des "Magic Quadrant for Content Services Platforms" positioniert worden zu sein. Dieser Magic Quadrant wurde am 25. Oktober 2018 von Karen Hobert, Senior Director Analyst von Gartner, und anderen veröffentlicht.

"Wir sehen die Positionierung in Gartner's 'Niche'-Quadranten für Content Services Platforms als Bestätigung, dass sich Fabasoft mit der Fabasoft Cloud als Digitalisierungsplattform etabliert hat", sagt Andreas Dangl, Geschäftsführer der Fabasoft Austria GmbH. "Eine großartige Bestätigung für unser Angebot an Kundenlösungen, die aus unserer Sicht mit raschem ROI und hohem Innovationspotenzial überzeugen! Firmen sind immer stärker daran interessiert, mehrere Anwendungsfälle mit einer Cloud-Lösung abzudecken und diese auch selbst zu modellieren. Genau das - und mehr - bietet unsere Fabasoft Cloud."

Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitale Dokumentenlenkung sowie elektronisches Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Bereits seit drei Jahrzehnten profitieren Fabasoft-Kunden von Innovation und Erfahrung in grenzenloser digitaler Dokumentenlenkung. In der Fabasoft Cloud können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse gestalten, Geschäftsdaten mit externen Partnern austauschen und ihre digitale Organisation sicher und agil erweitern. Sofort einsetzbare Lösungen und einfach skalierbare Anwendungen ermöglichen Organisationen, ihren Fokus wieder auf den Endkunden zu richten und damit erfolgreich die digitale Transformation voranzutreiben. Die Daten werden ausschließlich in europäischen Rechenzentren gespeichert, mit einem hohen Fokus auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

Disclaimer Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen abgebildet sind, und rät den Technologiebenutzern nicht, nur diejenigen Anbieter auszuwählen, die die höchste Bewertung oder andere Bezeichnung haben. Gartner Forschungspublikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrücklichen oder impliziten Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

