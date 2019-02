23.02.2019 - 11:54 Uhr Fällzeit endet am 1. März: Bäumefällen für den Bauboom bringt Eichhörnchen in Not

In dichten Kronen großer Bäume bauen Eichhörnchen ihre Nester am liebsten. Doch die werden häufig gefällt, um Platz für Neubauten zu schaffen. Für die Eichhörnchen-Babys birgt das eine große Gefahr. Den vollständigen Artikel auf nw-news.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick