18.05.2018 - 07:53 Uhr Fahrrad und Flug-Taxi? So will Uber es jetzt doch noch in Deutschland schaffen

Einmal ist Uber schon beim Versuch gescheitert, den deutschen Taxi-Fahrern Konkurrenz zu machen. Doch der Fahrdienst-Vermittler gibt nicht auf. Den vollständigen Artikel auf hersfelder-zeitung.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick