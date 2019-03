FairCom präsentiert eine Industrial-IoT Datenbanklösung auf der Hannover Messe 2019

Besucher können sich gezielt über die entscheidenden Nutzungsvorteile der c-treeEDGE IoT Datenbank informieren Mailand - FairCom Corporation (https://c212.net/c /link/?t=0&l=de&o=2411017-1&h=4259498116&u=http%3A%2F%2Fwww.faircom.c om%2F&a=FairCom+Corporation), ein Software Pionier im Bereich schneller und leistungsstarker Datenbanktechnologie, ...

Mailand - FairCom Corporation (https://c212.net/c /link/?t=0&l=de&o=2411017-1&h=4259498116&u=http%3A%2F%2Fwww.faircom.c om%2F&a=FairCom+Corporation), ein Software Pionier im Bereich schneller und leistungsstarker Datenbanktechnologie, der dieses Jahr sein 40-jähriges Firmenjubiläum feiert, präsentiert sich als Aussteller auf der Hannover Messe 2019 vom 1. - 5. April in Hannover. FairCom gewährt Messebesuchern am Stand F 18 in Halle 7 tiefe Einblicke in die robusten und flexiblen Leistungsfähigkeiten der c-treeEDGE IoT Datenbank (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2411017 -1&h=1555357000&u=https%3A%2F%2Fwww.faircom.com%2Fproducts%2Fc-treeed ge&a=c-treeEDGE+IoT+Datenbank) - einer transaktionsgesteuerten, Hochgeschwindigkeits Datenbank, die speziell für den Einsatz im Bereich Industrie 4.0 und Industrial IoT (IIoT) entwickelt wurde.

Messebesucher können sich am Messestand von FairCom in Halle 7, F 18 gezielt die vielen Vorteile, welche sich durch die Nutzung einer speziell für das IoT entwickelten Datenbanktechnologie ergeben, informieren. c-treeEDGE ist eine Hochgeschwindigkeits-Datenbanklösung mit einer einzigartigen Technologie, die ein vollständiges und leistungsstarkes Datenmanagement auf IoT- und IIoT-Gateways sowie auf kleinsten Edge-Geräten ermöglicht. c-treeEDGE eignet sich ideal für den Einsatz in der Fertigung, im Gesundheitswesen, in den Bereichen Energie und Transport sowie vielen anderen Branchen.

Mit c-treeACE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2411017-1&h=652 311805&u=https%3A%2F%2Fwww.faircom.com%2Fproducts%2Fc-treeace&a=c-tre eACE) präsentiert FairCom zudem in Hannover auch seine Flaggschiff-Multimodell-Datenbanksoftware, deren Kerntechnologie auch die Basis des neuen Produktes c-treeEDGE ist. Sowohl c-treeACE als auch c-treeEDGE ermöglichen innerhalb derselben Anwendung und über dieselbe leistungsstarke Dateninstanz hinweg den NoSQL- und den Industriestandard entsprechenden SQL-Zugang. Daher vertrauen viele weltweit bekannte Unternehmen wie Software AG, Abacus und Verizon bei ihren Datenbankanforderungen auf FairCom.

"Seit der Einführung vor 9 Monaten erregt die c-treeEDGE IoT Database große Aufmerksamkeit, da Unternehmen hiermit die Möglichkeit haben, ihre Daten am oder in der Nähe des Erfassungspunktes zuverlässig zu verwalten", erläuterte Alysha Brown, leitende Geschäftsführerin von FairCom. "Die Vorteile sind weit mehr als nur verbesserte Performance, bessere Sicherheit und effizienter Betrieb. c-treeEDGE eröffnet bei unternehmenskritischen IoT-Belangen auch Möglichkeiten für Entscheidungen in Echtzeit."

Weitere Informationen über FairCom und die Palette an Datenmanagement-Lösungen finden Sie unter FairCom.com (https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=2411017-1&h=2254409174&u=https%3A%2F%2Fwww.fair com.com%2F&a=FairCom.com).

Die Hannover Messe ist mit über 220.000 Besuchern und 6.500 Ausstellern die weltweit größte Industriemesse. Weitere Informationen zur Hannover Messe finden Sie unter hannovermesse.de (https://c212.ne t/c/link/?t=0&l=de&o=2411017-1&h=1714145460&u=https%3A%2F%2Fwww.hanno vermesse.de%2Fhome&a=hannovermesse.de).

Informationen zu FairCom

Die FairCom Corporation ist ein Vorreiter der Softwarebranche und weltweit führend im Bereich Datenbanktechnologien. Der Ruf als Innovationsunternehmen geht zurück bis auf das Jahr 1979 und setzt sich heute mit schnellen, zuverlässigen Produkten fort, denen Unternehmen aus einem breiten Branchenspektrum vertrauen - von kleinen und mittleren Organisationen bis hin zu Konzernen und Fortune-100-Unternehmen. Die FairCom-Produktlinie c-tree umfasst die anpassbare c-treeACE Multimodell-Datenbank, die c-treeRTG-"Ready-to-Go"-Datenmanagement-Lösungen für Legacy-Systeme sowie die neue c-treeEDGE IoT-Datenbank für Edge-Computing. Weitere Informationen über FairCom finden Sie unter FairCom.com (https://c212 .net/c/link/?t=0&l=de&o=2411017-1&h=449572330&u=http%3A%2F%2Fwww.fair com.com%2F&a=FairCom.com).

