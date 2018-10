Fall Marinowa: Tatverdächtiger in Deutschland festgenommen

Im Fall der getöteten bulgarischen TV-Moderatorin Viktoria Marinowa ist ein Tatverdächtiger in Deutschland festgenommen worden.

Das teilten die bulgarischen Behörden am Mittwoch in Sofia mit. Bei dem Festgenommenen soll es sich demnach um einen polizeibekannten 21-jährigen Mann aus der bulgarischen Stadt Russe handeln.

Der genaue Ort der Festnahme wurde nicht mitgeteilt. Von deutscher Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Die Investigativjournalistin und Fernsehmoderatorin war am Samstag in einem Park in Russe am Ufer der Donau tot aufgefunden worden. Sie wurde offenbar vergewaltigt und getötet. Marinowa hatte zuvor über den Missbrauch von EU-Subventionen berichtet. Die genauen Hintergründe des Falls sind weiter unklar.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH