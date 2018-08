FastForward.ai präsentiert „Ooredoo Next“, Myanmars neue Plattform für digitales Engagement

FastForward.ai gab heute den Startschuss für Ooredoo Next, die neue Plattform für digitales Engagement für Ooredoo Myanmar. Unterstützt von FastForward NXTTM, der API-Plattform in Echtzeit mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, erlaubt Ooredoo Next allen mobilen Nutzern in Myanmar eine einfache Interaktion mit der Marke Ooredoo in Facebook Messenger durch automatisierte Antworten in Echtzeit. Für Ooredoo Myanmar ermöglicht die digitale Engagementplattform FastForward.ai ein effizientes Management von Werbekampagnen, Kundenbeziehungsmanagement und Monetarisierung in Social Media.

Romeo S. Ganescu, Mitbegründer und Chief Product Officer, FastForward.ai, führte aus: „Die Zukunft des mobilen Engagements liegt bei den Social- und Messaging-Netzwerken und unsere Plattform FastForward NXTTM ermöglicht es jedem Mobilfunkanbieter weltweit, seine Kundenbeziehungen durchgängig zu managen, angefangen beim Klicken auf eine Werbekampagne in Social Media über die Automatisierung von Antworten auf wichtige Kundenanfragen bis hin zum Kauf eines Angebots mit nur einem Klick.“

Vikram Sinha, CEO von Ooredoo Myanmar, sagte: „Mit der Einführung von Ooredoo Next sind wir Vorreiter der digitalen Transformation und eröffnen diese Innovation allen mobilen Nutzern Myanmars. Über diese hochmoderne Plattform können wir mit unseren Kunden auf einem neuen Weg in Kontakt treten, der auf ihre aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.“

Alok Verma, Chief Commercial Officer von Ooredoo Myanmar, kommentierte: „Als eine der beliebtesten Marken Myanmars interagieren wir mit unseren Kunden in neuer Weise und auf den beliebtesten digitalen Plattformen, die sie täglich nutzen. Inzwischen hat jeder Mobilfunknutzer in Myanmar Zugang zu Ooredoo in Facebook Messenger, um die besten Angebote zu prüfen und unser Produktportfolio zu sehen.“

Über die Ooredoo-Gruppe

Ooredoo ist ein internationales Kommunikationsunternehmen, das in zehn Ländern des Mittleren Ostens, Nordafrikas und Südostasiens tätig ist.

Mit Stand vom 31. Dezember 2017 betreute Ooredoo 164 Millionen Kunden und erzielte einen Umsatz von 32,7 Milliarden QAR. Die Aktien des Unternehmens sind an der Qatar Stock Exchange und der Abu Dhabi Securities Exchange notiert.

Über FastForward.ai Inc.

FastForward.ai mit Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) bietet über seine Plattform FastForward NXT™ proprietäre cloudbasierte Technologie an. Wir versorgen Mobilfunkbetreiber mit Technologie und Innovation aus Silicon Valley und bieten beispiellose Kundenidentität sowie Intelligenz und einen Kommunikationskanal für den Prepaid-Markt, um mehr als vier Milliarden Prepaid-Kunden besser zu erreichen und zu betreuen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

