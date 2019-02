FEL erwirbt sehr aussichtsreiche Lithium-Projekte in der Region Pilbara in Westaustralien - Platzierung von $400.000

Announcement - Lithium Project AcquisitionFEL erwirbt sehr aussichtsreiche Lithium-Projekte in der Region Pilbara in Westaustralien - Platzierung von $400.000 Wichtigste Fakten: -

- Fe Limited verpflichtet sich, über 360 Quadratkilometer hochinteressanter Lithium-Liegenschaften in zwei Projektgebieten in der Region Pilbara in Westaustralien - einem der aufstrebenden Lithium-Gebiete der Welt - zu erwerben.

- Die Pilbara ist eins der weltweit führenden Hartgestein-Lithium-Gebiete, nachdem Pilbara Minerals Limited (ASX: PLS) und Altura Mining Limited (ASX: AJM) die Minen bei Pilgangoora entdeckt und entwickelt haben. Eine neue potenzielle Lithium-Entdeckung durch die Fortescue Metals Group Limited (ASX: FMG) verbessert die Position der Region weiter.

- Das erste Projektgebiet befindet sich bei Pippingarra in der Region Tabba Tabba in der Nähe von Port Hedland und entlang einer Verwerfung parallel zur Hauptstruktur von Tabba Tabba, die eine mögliche neue Lithium-Entdeckung durch Fortescue (Pippingarra Lithium Project) beherbergt.

- Das zweite Projektgebiet befindet sich in der Nähe von Marble Bar (Marble Bar-Lithiumprojekt) und enthält einen Lithium- (Spodumen und Lepidolith) tragenden Pegmatitschwarm mit einer Streichlänge von 3,5 km (innerhalb eines 4 km breiten Korridors).

- Die Probenahme hat einen Assay-Höchstwert von 3,72% Li2O mit einem Durchschnitt von 1,85% Li2O ergeben, und das begrenzte First-Pass-Bohren hat sehr ermutigende Ergebnisse geliefert, darunter die besten Abschnitte von 14m @ 0,58% Li2O von 0 bis 14m einschließlich eines höherwertigen Intervalls von 3m @ 1,48% Li2O von 8m.

- Ein umfassendes Explorationsprogramm, das sofort nach Abschluss der Transaktion beginnen soll.

- Es wurden feste Zusagen für eine Platzierung von $400.000 mit $0,02 pro Aktie erhalten.

Fe Limited (ASX: FEL) (FEL oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung (Übernahmevereinbarung) über den Erwerb des Pippingarra-Lithiumprojekts und des Marble Bar-Lithiumprojekts (Projekt) von der Mercury Resources Group Pty Ltd (einer unabhängigen privaten Explorations- und Minengruppe) (Mercury) für FEL-Aktien, 15 Millionen FEL-Optionen, eine 1%ige NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Royalty) und $200.000 in bar, zahlbar in Raten, abgeschlossen hat. Weitere Details siehe unten.

Die Gesellschaft hat auch feste Zusagen für eine Platzierung erhalten, um $400.000 durch die Ausgabe von voll eingezahlten FEL-Stammaktien (Placement Shares) zu einem Ausgabepreis von $0,02 pro Aktie aufzunehmen, wobei eine nicht börsennotierte Option für je zwei Placement Shares, die zu einem Ausübungspreis von $0,03 ausgegeben wurden, jeweils 2 Jahre ab Ausgabedatum (Optionen) verfällt (Placement). Die Ausgabe erfolgt an unabhängige Parteien und ohne Zustimmung der Aktionäre unter Ausnutzung der bestehenden Kompetenzen des Unternehmens gemäß Listing Rule 7.1 (für die Optionen) und 7.1A (für die Platzierungsaktien). Bis heute wurden im Rahmen der Platzierung $200.000 erhalten, wobei die Platzierungssicherheiten nach Erhalt des Saldos der Gelder ausgegeben werden.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Erlös aus der Platzierung für das Betriebskapital zu verwenden.

Abbildung 1: Lageplan des Projekts

Pippingarra-Lithiumprojekt

Das Pippingarra Lithium- und Tantalitprojekt besteht aus zwei erteilten Explorationslizenzen (E45/4691 und E45/4759) über 181 km2, die sich strategisch günstig 27 km südöstlich von Port Hedland befinden. Port Hedland ist einer der größten und bedeutendsten Rohstoffexporthäfen der Welt.

Abbildung 2: Standortkarte und Geologie des Pippingarra-Lithiumprojekts

Die Liegenschaften weisen eine ähnliche Geologie auf und grenzen an die jüngste potenzielle Lithium-Entdeckung durch die Fortescue Metals Group (ASX:FMG) in Tabba. Fortescue hat kürzlich einen Minenpachtvertrag abgeschlossen und führt umfangreiche Explorationen und Bohrungen in diesem Gebiet durch.

Das Pippingarra-Lithiumprojekt ist sehr vielversprechend für die in Pegmatit liegende Lithium- und Tantalitmineralisierung und enthält Tantalitvorkommen beim stillgelegten Pippingarra-Steinbruch (Northwest Quarries) und am Bore Creek-Prospekt. Es gibt keine gemeldete Lithium-Exploration auf diesen Vorkommen, obwohl der Pippingarra-Pegmatit als einer der größten mineralisierten Pegmatite im Granit in der Pilbara beschrieben wird.

Die Liegenschaften sind von einem großen Gebiet des archäischen Strelley Granits umschlossen, der von Sedimenten und Vulkanen der Mallina-Formation und der Louden-Vulkanik umgeben ist. Das Projekt beinhaltet auch eine regionale nordöstliche Trendstruktur, die die nahe gelegene Tabba Shear [Abscherung] subparallel darstellt, in der sich die Tabba Tabba Tantalitvorkommen und das historische Bergbauzentrum befinden.

Die Liegenschaften umgeben den stillgelegten Pippingarra-Steinbruch, in dem in den vergangenen Jahren Feldspat und Muskovit innerhalb eines großen Pegmatitkörpers abgebaut wurde. Eine kleine Tantalit-, Columbit- und Beryllmine wurde in den 1950-1960er Jahren ebenfalls innerhalb der stillgelegten Liegenschaften betrieben. In der südwestlichen Ecke der Liegenschaft findet sich das alluviale Tantalit-Gebiet des Bore Creek. Innerhalb des Projektgebietes finden sich ausgedehnte Bereiche sichtbaren Pegmatits. Das Unternehmen wird nach Abschluss der Transaktion ein umfassendes Explorationsprogramm starten.

Das Marble Bar-Lithiumprojekt

Das Marble Bar-Lithiumprojekt besteht aus vier (4) erteilten Explorationslizenzen (EL 45/4669, 45/4690, 45/4724 und 45/4746) mit einer Länge von 186 km, die sich zwischen 10 und 20 Kilometern östlich von Marble Bar in der East Pilbara Region in Westaustralien befinden (siehe Abbildung 1). Marble Bar befindet sich ca. 200 km südöstlich von Port Hedland.

Abbildung 3: Geologie und Lagekarte der Liegenschaft des Lithium-Projekts bei Marble Bar innerhalb East Pilbara

Eine Erkundungsexploration im Jahr 2016 durch die bekannten Prospektoren Denis O'Meara und Brian Richardson entdeckte bei dem Projekt neue lithiumhaltige Pegmatitschwärme mit einer Streichlänge von 3,5 km innerhalb eines 4,0 km breiten Korridors. Einzelne Pegmatite wurden bis zu 1 km im Ausbiss mit einer Breite zwischen 5 und 15 m verfolgt. In diesem Korridor wurden Spodumen- und Lepidolithmineralisierungen im Zusammenhang mit den Pegmatiten identifiziert. Die Gesteinssplitterproben lieferten Spitzenwerte von 3,72% Li2O und 3,32% Li2O mit durchschnittlich 1,85% Li2O über die 22 Proben (siehe Tabelle 1 mit einer vollständigen Liste der Gesteinssplitterproben). Einzelheiten zu den Probenahmeverfahren und den Untersuchungsergebnissen sind in der ASX-Veröffentlichung von Blaze International Limited (BLZ) vom 2. August 2016 enthalten.

Abbildung 4: Typischer spodumenreicher Lithium-Pegmatit - Marble Bar-Lithiumprojekt

Abbildung 5: Bohrungen am Marble Bar-Lithiumprojekt

Im November 2016 führte Blaze International ein begrenztes, flaches 12-Loch-RC-Bohrprogramm von 702 m Länge durch, das nur auf drei der bekannten mineralisierten Pegmatite abzielte. Die Bohrungen lieferten signifikante Lithiumergebnisse innerhalb breiter niedriggradiger Mineralisierungszonen, und Lithium wurde in den meisten Löchern durchschnitten, wobei 7 Löcher auch schmale, aber höherwertige Zonen enthielten. Loch MBRS006 lieferte einen der besten Abschnitte von 14m @ 0,58% Li2O von 0 bis 14m einschließlich eines höherwertigen Intervalls von 3m @ 1,48% Li2O von 8m.

Die Bohrungen bestätigten das seichte Eintauchen in die Pegmatite mit einer Neigung von 30-35 Grad nach Osten und zeigten auch, dass die Pegmatite oft mit breiten mineralisierten Kontakthöfen [Alterationshalos] verbunden sind, die auf einen großen und überall vorhandenen Mineralisierungsvorgang hinweisen (siehe Tabellen 1 und 2 mit Details). Diese Bohrergebnisse sind signifikant für eine First-Pass-Bohrkampagne in einem neuen spodumenreichen Pegmatitfeld in der Pilbara und rechtfertigen weitere Arbeiten.

Der größte Teil des Projektgebietes ist noch nicht erschlossen. Es werden systematische Erkundungen durchgeführt, um weitere lithiumhaltige Pegmatite innerhalb des definierten Korridors und an anderer Stelle im Projektgebiet zu identifizieren.

Abbildung 6: Marble Bar-Lithiumprojekt - Bohrloch- und Gesteinsprobenstandorte (mit Schnitten und Untersuchungsergebnissen).

Tabelle 1: Übersicht über die Gesteinssplitterproben und Bohrungen im Lithiumprojekt Marble Bar