18.10.2018 - 15:50 Uhr Ferienhaus in Österreich: Warum Chalet-Dörfer in den Alpen so beliebt sind

Im Paznauntal sieht Tirol aus, wie die meisten es sich vorstellen: kleine Dörfer im Gebirge, im Sommer grüne Wiesen, im Winter eine idyllisch verschneite Landschaft. Den vollständigen Artikel auf wz-newsline.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick