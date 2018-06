Festspiele Zürich: Der Concours Géza Anda 2018 - Herausforderung und Chance für junge Meisterpianisten

Zürich - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Im Rahmen der Festspiele Zürich wird der 14. Concours Géza Anda vom 3. bis 12. Juni 2018 in Zürich/Winterthur durchgeführt. International anerkannte ...

Im Rahmen der Festspiele Zürich wird der 14. Concours Géza Anda vom 3. bis 12. Juni 2018 in Zürich/Winterthur durchgeführt. International anerkannte Künstlerpersönlichkeiten sind für die Jurierung zuständig. Der deutsche Pianist und Dirigent Christian Zacharias wird den Jury-Vorsitz übernehmen. Bei der Beurteilung der KandidatInnen stehen ihm die Pianisten Andrea Bonatta (I), Peter Lang, Prof. Dr. Robert Levin (USA), Aleksander Madzar (SER) und Alexei Volodin (RUS) sowie die MDR-Programmdirektorin, Nathalie Wappler (CH), zur Seite.

Es haben sich 120 PianistInnen aus 23 Ländern zum Wettbewerb angemeldet. Anhand der eingesandten Videos konnten 40 KandidatInnen aus Armenien, China, Deutschland, England, Estland, Italien, Japan, Norwegen, Oesterreich, Russland, Spanien, Südkorea, Ukraine, Ungarn und den USA zur 1. Runde nach Zürich eingeladen werden.

Der Zürcher Klavierwettbewerb wurde 1979 von Géza Andas Witwe, Hortense Anda-Bührle, im Andenken an den ungarisch-schweizerischen Pianisten ins Leben gerufen. Im Laufe der letzten 39 Jahre hat sich der Concours Géza Anda in der internationalen Klavierwelt als einer der anforderungsreichsten Musikwettbewerbe positioniert. Dank langjähriger Beziehungen und Kooperation erwarten die Preisträger 2018 neben der Vergabe von Barpreisen in der Höhe von CHF 70'000.- auch zahlreiche Konzertauftritte als Bestandteil des Preises. Es war der Stiftungsgründerin ein besonderes Anliegen, dass die jungen Pianisten in ihre Karrieren hineinwachsen und diese sorgfältig aufbauen. Ehemalige Géza Anda-Preisträger, z.B. Dénes Várjon, Pietro De Maria, Alexei Volodin, Varvara Nepomnyashchaya, Dasol Kim und Andrew Tyson sind seit ihren Erfolgen in Zürich weltweit auf Konzertbühnen anzutreffen und besetzen auch wichtige Lehrpositionen an führenden Musikhochschulen.

Alle vier Wettbewerbsprüfungen sind öffentlich zugänglich. Die sechs Semifinalisten werden in der Mozart-Runde am Wochenende vom 9./10. Juni 2018 im Stadthaus Winterthur vom Musikkollegium Winterthur unter der Leitung von Theodor Guschlbauer begleitet. Das Schlusskonzert mit Preisverleihung findet am Dienstag, 12. Juni 2018, 19 Uhr, in der Tonhalle-Maag statt, wo die drei Finalisten mit dem Tonhalle-Orchester Zürich unter Christian Zacharias je nach Wahl Klavierkonzerte von Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, Tschaikowsky und/oder Bartók interpretieren werden.

Der Wettbewerb kann im Internet ab der 2. Runde (6. Juni) über den Video-Livestream mitverfolgt werden. Das Schweizer Radio SRF2 wird das Schlusskonzert aufzeichnen und live ausstrahlen.

Informationen und Wettbewerbsresultate sind zu erfahren über: www.geza-anda.ch - https://de-de.facebook.com/concoursgezaanda/

