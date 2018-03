Fibocom bringt die M910-GL Serie mit globalem LPWA-Modul offiziell auf den Markt

Shenzhen, China - Am 16. März 2018 hat Fibocom offiziell die M910-GL Serie mit globalem Multi-Modus LPWA-Modul eingeführt und dadurch ein neues Mitglied für die LPWA-Anwendung hinzugefügt. Fibocom M910-GL, das auf Basis der Qualcomm ...

Shenzhen, China - Am 16. März 2018 hat Fibocom offiziell die M910-GL Serie mit globalem Multi-Modus LPWA-Modul eingeführt und dadurch ein neues Mitglied für die LPWA-Anwendung hinzugefügt.

Fibocom M910-GL, das auf Basis der Qualcomm 9206-Plattform konzipiert und entwickelt wurde, setzt LGA-Paketerstellung um. Mit den globalen Frequenzbändern LTE Cat-M /NB-IoT/GPRS ist es eine Hochrüstung des traditionellen 2G/3G-Moduls. M910-GL erleichtert die Produktentwicklung, indem es eSIM mit reichhaltigen Hardware-Schnittstellen wie GPIO, ADC and UART unterstützt. Seine globalen Zertifizierungen ermöglichen für Anwender eine schnelle Markteinführungszeit. Fibocom M910-GL eignet sich für intelligente Messsysteme (Smart Metering), intelligentes Parken, intelligente Haustechnik, intelligente Gebäudetechnik und weitere IoT-Applikationen mit niedrigem Energieverbrauch. In diesem Jahr wird Fibocom die M910 Modulserie noch weiter ausbauen und verschiedene Versionen produzieren, um die Anforderungen von Netzwerken in unterschiedlichen Regionen zu erfüllen und mehr geschäftliche Chancen für Kunden bei der globalen Marktexpansion zu schaffen.

Fibocom ist der erste Anbieter für Mobilfunkmodul- und IoT-Lösungen (Börsenkürzel: 300638), der an der Börse Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) notiert ist, und ebenfalls ein engagierter Akteur, wenn es um die Förderung von Partnerschaften innerhalb der IoT-Wertschöpfungskette geht - von Modem-Anbietern bis hin zu Geräteherstellern, inländisch und international. Fibocom fokussiert sich stets auf die Weiterentwicklung des IoT und setzt sich dafür ein, die IoT-Globalisierung zu unterstützen. Dadurch hilft Fibocom seinen Kunden und Partnern, in der Welt des IoT zusätzlich mit Erfolg Fuß zu fassen.

INFORMATIONEN ZU FIBOCOM:

Website: www.fibocom.com

E-Mail: FIA@fibocom.com

Für Medienanfragen:

Zoey

TEL.: +86-0755-21601098

