FinTech Group AG: CFO-Vorstandsvertrag von Muhamad Said Chahrour um vier weitere Jahre bis zum 31.12.2022 verlängert

Corporate News / Frankfurt am Main, 15.10.2018

CFO-Vorstandsvertrag von Muhamad Said Chahrour um vier weitere Jahre bis zum 31.12.2022 verlängert

Aufsichtsrat der FinTech Group AG sichert sich die Dienste des erfolgreichen Vorstandsduos Frank Niehage (CEO) und Muhamad Said Chahrour (CFO) bis 2022

Frankfurt am Main, 15. Oktober 2018 - Die FinTech Group AG (ISIN: DE00FTG1111, WKN: FTG111, Ticker: FTK.GR) verlängert die Berufung des Vorstandsmitglieds Muhamad Said Chahrour um vier weitere Jahre bis zum 31.12.2022. Muhamad Said Chahrour kam 2015 an Bord der FinTech Group AG und wurde bereits im Alter von 30 Jahren, mit Wirkung zum 1.1.2017, zum Finanzvorstand (CFO) des Konzerns bestellt. Er verantwortete die erfolgreiche Umstellung des Konzerns auf die International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie unter anderem die Integration der XCOM AG in den Konzern. Er war Projektverantwortlicher und Kopf der wichtigen Integrationsstrategie des Konzerns "aus 5 mach 2" und treibt aktuell das Uplisting der FinTech Group AG in den Prime Standard der Deutsche Börse AG voran.

Parallel dazu verantwortet er als Chief Financial Officer (CFO) der FinTech Group Bank AG gemeinsam mit Frank Niehage (CEO der FinTech Group Bank AG) die Gründung des 50/50-Joint-Ventures zwischen der FinTech Group und der Österreichischen Post zum Aufbau der modernsten Hybrid-Bank in der DACH-Region.

"Wir freuen uns sehr, nach der bereits im März dieses Jahres erfolgten Vertragsverlängerung unseres CEOs, Herrn Frank Niehage, uns nun auch mit unserem CFO, Herrn Muhamad Said Chahrour, die Dienste unseres langjährig eingespielten und erfolgreichen Führungsduos des FinTech Group-Konzerns bis 2022 sichern zu können", begrüßte Martin Korbmacher, Aufsichtsratsvorsitzender der FinTech Group AG, die erneute Vorstandsberufung. "Sein großes Managementtalent sowie seine fokussierte Arbeitsweise haben diesen Konzern bereits in der Vergangenheit inhaltlich und strukturell stark vorangebracht und ganz nebenbei durch seinen Aufbau der Investor Relations den Marktwert des Konzerns verdreifacht. Wir sehen den kommenden Herausforderungen des Konzerns mit unserer aktuellen Führungsriege positiv entgegen und freuen uns gemeinsam auf die Bewältigung der zukünftigen Aufgaben", bekräftigte Martin Korbmacher die diesjährigen Vertragsverlängerungen des Vorstands.

Über die FinTech Group AG

Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) besitzt eine moderne Smart Bank, die innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach bietet.

Der Online Broker flatex ist die Cash-Cow, der durch seine fortschrittliche, hauseigene Technologie Topp-Service kostengünstig anbietet und somit zur am schnellsten wachsenden Trading-Plattform Europas macht.

Diese smarte und zugleich leicht skalierbare Technologie nutzen auch zahlreiche B2B-Kunden erfolgreich. Namhafte Institute sowie die staatliche Infrastruktur setzen diese vitalen Leistungen. Startups und disruptive Geschäftsideen, die eine Banklizenz benötigen, verhilft dieses White-Label-Banking zum schnellen Erfolg.

In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die FinTech Group AG als Anbieter von Smart-Banking-Lösungen somit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden.

Kontakt: Jörg Peters IR & Presse FinTech Group AG Rotfeder-Ring 7 D-60327 Frankfurt/Main Tel.: +49 (0) 69 450001 1701 joerg.peters.ext@fintechgroup.com

