Corporate News / Frankfurt am Main, 30. April 2018

FinTech Group AG Management erfüllt Planung zum dritten Mal infolge - Gewinn in 2017 steigt um 36% zum Vj.

Top-line Wachstum über Erwartung: Umsatz +13% zum Vj. auf 107 Mio. EUR Jahresüberschuss wächst stark: vorläufiger Net Profit +36% zum Vj. auf 16,8 Mio. EUR Vollbesichertes Kreditbuch leistet wesentlichen Beitrag: Zinsergebnis 10,4 Mio. EUR (+33% zum Vj.), Kreditvolumen +54% auf 202 Mio. EUR Rekordstart im ersten Quartal 2018: 10.000 neue B2C-Kunden, 3,7 Mio. Wertpapierabwicklungen (+31% zum Vorjahresquartal)

Frankfurt am Main - Vorläufige Zahlen der FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) zeigen ein signifikantes Wachstum des Umsatzes und Jahresüberschusses in 2017: Der Umsatz sprang um 13% auf 107 Millionen Euro während der Jahresüberschuss um mehr als ein Drittel auf 16,8 Millionen Euro stark zulegte. Das entspricht einem unverwässerten Nettogewinn je Aktie (EPS) von 1,00 Euro, wie vom Vorstand vorhergesagt. Das starke Wachstum des Kundenstamms, die gestiegene Zahl an abgewickelten Transaktionen sowie das stark ausgebaute Kreditbuch trugen zum hervorragenden Jahresergebnis bei.

Trotz der anhaltenden Konsolidierung im Online Brokerage-Markt und der historisch niedrigen Volatilität im Jahr 2017 konnte die FinTech Group mit flatex ihren Marktanteil in Deutschland stark ausbauen und übernahm in Österreich die Marktführerschaft mit 25,000 flatex.at-Kunden. Die Gesamtzahl der B2C-Kunden stieg um 18% auf mehr als 215,000 zum 31.12.2017. Gleichzeitig wuchs die Zahl der abgewickelten Wertpapiertransaktionen um 8% auf 11,3 Millionen. Das vollbesicherte Kreditbuch wurde um 54% auf mehr als 200 Millionen Euro ausgebaut, womit ein Zinsergebnis von 10,4 Millionen Euro (+33% zum Vj.) erwirtschaftet wurde.

Die erfolgreiche Wachstumsstory resultierte in starken Finanzkennzahlen: Der Jahresüberschuss wuchs um 36% zum Vorjahr. Bereinigt um einen positiven Einmaleffekt von 4,5 Millionen Euro in 2016 stieg der Gewinn in 2017 um 115%. Das um denselben Einmaleffekt bereinigte Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) stieg um 22% auf 31,7 Millionen Euro, verglichen mit einem EBITDA von 26,1 Millionen Euro in 2016 (ausgewiesene EBITDA 2016 waren 30,6 Millionen Euro).

"Dank unserer gesunden Finanz- und Wachstumsperformance sind wir bestens für unsere Internationalisierungsstrategie gerüstet und bereiten die Expansion unseres B2C-Geschäfts in andere europäische Märkte vor - wobei die Kostenkontrolle für uns wesentlich bleibt. Unsere Wachstumschancen sind sowohl im B2C- als auch im B2B-Geschäft groß. Das Jahr 2017 war ein großer Schritt in die richtige Richtung und ermutigt uns sehr, unseren Wachstumspfad 2018 fortzusetzen", sagt Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG.

Aufgrund der historischen Rekordmarken fast sämtlicher KPIs im ersten Quartal, bekräftigt der Vorstand seine Guidance für das laufende Jahr: Das Management erwartet einen Umsatz von 120 Millionen Euro, ein EBITDA von 40 Millionen Euro und einen Net Profit von 24 Millionen Euro.

"Wir sind stolz darauf, unsere Guidance mit viel harter Arbeit im dritten Jahr hintereinander erfüllt zu haben, um unseren Track Record aufrecht zu erhalten. Das erste Quartal 2018 war extrem stark, das B2C-Geschäft profitierte insbesondere durch die gestiegene Marktvolatilität, die wir immer wieder als stille Reserve bezeichnen. Gleichzeitig haben wir im B2B-Geschäft neue langfristige Mandate gewonnen, die stabile und vorhersehbare Erträge generieren werden", kommentiert Muhamad Chahrour, CFO der FinTech Group AG.

Der finale Jahresbericht für 2017 wird im Mai veröffentlicht.

