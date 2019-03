03.03.2019 - 00:54 Uhr First Exchange-Traded VI – First Dorsey Wright Momentum & Value: Das sieht interessant aus!

First Exchange-Traded VI - First Dorsey Wright Momentum & Value weist zum 01.03.2019 einen Kurs von 18,09 USD an der BörseNASDAQ GM auf.Unsere Analysten haben First Exchange-Traded VI - First Dorsey Wright Momentum & Value nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Den vollständigen Artikel auf aktiencheck.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick