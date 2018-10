First Graphene Limited: Unterzeichnung eines Abkommens mit Chemiplas zum Test von PureGRAPH-Graphen in Sportgeräten

First Graphene Limited, AU000000FGR3

First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, bestätigt, dass das Unternehmen ein Abkommen zum Test von PureGRAPH(TM) in einem von Chemiplas hergestellten Sortiment an Freizeitgeräten unterzeichnet hat.Die wichtigsten Punkte:

- PureGRAPH(TM)-Graphen wird in einem von Chemiplas hergestellten Sortiment von Freizeitprodukten getestet.

- Chemiplas hat eine lange Tradition, innovative Rohstofflösungen ihrem Produktsortiment hinzuzufügen.

- PureGRAPH(TM) dispergiert problemlos in Chemiplas' Polymerkunstharze für eine Leistungsverbesserung.

- Dies ist ein weiteres praktisches Beispiel für die Fortschritte, die FGR bei der Kommerzialisierung von Graphen erzielt.

Hintergrund FGR arbeitet eng mit einer Anzahl von Unternehmen zusammen, um die Leistungsverbesserung ihrer Produkte durch Zugabe von FGRs PureGRAPH(TM)-Graphenprodukten vorzustellen. In diesem Fall ist es das Polyurethan, das von Chemiplas in ihrem Sortiment an Freizeitgeräten verwendet wird. Dies stärkt unsere Verwendungsmöglichkeiten für die Leistungsverbesserung von Gummiprodukten durch Zugabe von PureGRAPH(TM)-Graphen. Die einfache Handhabung von PureGRAPH(TM) ist besonders erfreulich, da sie die Leistung ohne Unterbrechung der bestehenden Herstellungsverfahren verbessert.

Durch unsere bewährte Versorgungsplattform ist First Graphene gut positioniert, der Nachfrage nachzukommen, während das Unternehmen in eine aufregende Wachstumsphase eintritt.

Abbildung - Siehe die originale englische Pressemitteilung.Chemiplas Chemiplas ist einer der größten, sich in Privatbesitz befindlichen Zulieferer von Rohmaterialien, Mischungsbestandteilen und Spitzentechnologien in Neuseeland und den Regionen Australasiens. Sie arbeiten eng mit ihren globalen Lieferpartnern zusammen, um ihren Kunden einen lösungsbasierten Service zu gewährleisten. Seit 1976 hat Chemiplas ihr Geschäft aufgebaut durch Innovation, Spezialisierung und der Flexibilität, den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Abbildung - Siehe die originale englische Pressemitteilung. Managing Director, Craig McGuckin, sagte: "Wir sind begeistert, mit Chemiplas zusammenzuarbeiten, um durch PureGRAPH(TM) verbesserte Produkte auf den Markt für Freizeitprodukte zu bringen. Aufgrund der Marktexpertise von Chemiplas im Freizeitsektor wird die frühzeitige Einführung des neuen Produktsortiments in diesen Sektor aufregend sein."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene hat eine kommerzielle Graphen-Produktionsstätte zur Herstellung von Graphen in großen Mengen und zu wettbewerbsfähigen Preisen eingerichtet. Das Unternehmen setzt die Entwicklung des mit Graphen in Zusammenhang stehenden geistigen Eigentums fort, wodurch es die Generierung von Lizenz- und Royalty-Abgaben beabsichtigt.

Das Unternehmen besitzt Kooperationsvereinbarungen mit vier Universitäten und ist auf dem neuesten Stand der Entwicklung von Graphen und damit in Zusammenhang stehender 2D-Materialien. Kürzlich wurde First Graphene ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering and Innovation Centre (GEIC) der University of Manchester. First Graphene arbeitet mit zahlreichen Branchenpartnern an der Kommerzialisierung von Graphen und stellt mit diesen Branchenpartnern ein Verkaufsbuch zusammen.Produktpalette von PureGRAPH(TM) Die Produktpalette von PureGRAPH(TM) wurde von FGR im September 2018 in Verbindung mit einem Produktinformationsblatt veröffentlicht.

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte zeichnen sich durch ihre niedrige Fehlerrate und ihr hohes Streckungsverhältnis aus. Über Graphen Graphen, das hinreichend publizierte und jetzt berühmte zweidimensionale Kohlenstoffallotrop ist als Material so vielseitig wie irgendein anderes auf der Erde entdecktes Material. Seine erstaunlichen Eigenschaften als das leichteste und stärkste Material gegenüber seiner Fähigkeit Wärme und Strom besser als irgendein anders Material zu leiten bedeutet, dass es in eine riesige Zahl von Anwendungen integriert werden kann. Anfänglich bedeutet das, dass Graphen zur Verbesserung der Leistung und der Effizienz aktueller Materialien und Substanzen verwendet wird, aber in der Zukunft wird es ebenfalls in Verbindung mit anderen zweidimensionalen Kristallen entwickelt werden, um einige noch erstaunlichere Verbindungen zu erzeugen, die in ein noch breiteres Anwendungsspektrum passen werden.

Ein Forschungsgebiet, das sehr intensiv studiert wird, ist die Energiespeicherung. Zurzeit arbeiten Wissenschaftler an der Verbesserung der Speicherkapazitäten von Lithium-Ionen-Batterien (durch Einfügen von Graphen als eine Anode), um viel größere Speicherkapazitäten mit viel längerer Lebensdauer und Ladezeiten anzubieten. Graphen wird ebenfalls studiert und entwickelt, um bei der Herstellung von Superkondensatoren Anwendung zu finden, die sehr schnell aufgeladen werden können und ebenfalls eine große Strommenge speichern können.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: First Graphene Ltd.

Craig McGuckin Managing Director Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor Chairman Tel. +61-2-9230 1930

info@firstgraphene.com.au www.firstgraphene.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

