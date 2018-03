First Graphene: Steigende Graphitproduktion sichert Graphengeschäft ab

Die australische First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) hat zuletzt mit hervorragenden Neuigkeiten zu ihrem Graphengeschäft für Furore gesorgt. Neben der Inbetriebnahme der ersten kommerziellen Graphenproduktionsstätte ihrer Art weltweit gelang es dem Unternehmen zuletzt, einen europäischen Industriellen als Großaktionär zu gewinnen. Nun macht das Unternehmen an anderer Stelle ebenfalls wichtige Fortschritte.

Wie First Graphene nämlich heute mitteilt, ist man bei der Produktion von ultrareinem, hochgradigen Ganggraphit in den Schächten des Unternehmens in Sri Lanka entscheidend vorangekommen. Das ist von großer Bedeutung für das Unternehmen, da der einfache und kostengünstige Prozess zu Herstellung von Graphen, den First Gaphene entwickelt hat, auf der Verwendung dieses Ausgangsmaterials beruht.



Dessen Abbau aus schmalen, aber eben extrem hochgradigen Adern ist nicht ohne Schwierigkeiten, sodass First Graphen dabei eher langsam vorankam. Das nahm man aber bewusst in Kauf und konzentrierte sich zunächst einmal hauptsächlich auf die Entwicklung des Graphengeschäfts, da dort ganz erheblich höhere Margen zu erzielen sein dürften. Das heißt nicht, dass man die Minenentwicklung in Sri Lanka vernachlässigte, das Unternehmen unternahm aber auch keine speziellen Anstrengungen, diese zu beschleunigen – denn es wurden und werden derzeit noch keine so großen Mengen an Ganggraphit benötigt. Das Graphengeschäft des Unternehmens läuft schließlich erst an.



Und nun meldet First Graphene eine Verbesserung der Abbauperformance, die mit der Kommissionierung der Graphenproduktionsstätte zusammenfällt und das Unternehmen damit als einen der größten Massenproduzenten hochgradigen Graphens positioniert. Das Timing könnte also eigentlich nicht besser sein.



Auf jeden Fall hat First Graphene in Srik Lanka nun eine fortlaufende Produktion des für das Land typischen, extrem hochgradigen Ganggraphens erreicht. Dabei liegen die Extraktionsraten pro Schacht bei 500 Kilogramm pro Tag, was in etwa 10% des langfristigen Produktionsziels von 200 Tonnen pro Jahr und Schacht des ursprünglichen Produktionsplans entspricht. Zudem werden zahlreiche weitere Graphitaderabschnitte derzeit auf die Produktion vorbereitet.



Den Vertretern von First Graphene in Sri Lanka ist es zudem gelungen, mit Hilfe verschiedener Rationalisierungsprogramme die Arbeitsstandards anzuheben und die Effizienz des Betriebs zu steigern. Nach Aussage des Unternehmens stellt der jüngste Fortschritt auf den Minen in Sri Lanka nun eine langfristige Versorgung der Grapheninitiativen mit dem benötigten Ausgangsmaterial sicher.



Wir halten dies für sehr wichtige und positive Nachrichten, auch wenn sie vielleicht die Fantasie der Anleger nicht so anregen, wie die Entwicklungen im Bereich Graphen. Auf jeden Fall sehen wir in den heutigen Neuigkeiten eine weitere Bestätigung dafür, dass das First Graphene-Management die Unternehmensentwicklung voll im Griff hat und die Risiken, die zweifelsohne weiter bestehen, im Rahmen des Möglichen minimiert.



