First Majestic meldet aktuellen Stand der Mineralreserven- und -ressourcenschätzungen zum Jahresende 2018

FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (das ?Unternehmen? oder ?First Majestic?) freut sich, die Mineralreserven- und -ressourcenschätzungen 2018 für seine bestehenden Konzessionsgebiete in Mexiko zum 31. Dezember 2018 bekannt zu geben. Das Unternehmen absolvierte 2018 in seinen Betriebsstätten Diamantbohrungen über insgesamt 211.695 Meter, was einem Anstieg der Bohrmeter von 35 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Wichtigste Ergebnisse 2018 (verglichen mit der vorherigen Schätzung vom 31. Dezember 2017)

- Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven um 46 % auf 170,9 Millionen Unzen Silberäquivalent gestiegen

- San Dimas: Reserven im Umfang von 100,4 Millionen Unzen Silberäquivalent hinzugenommen; oder ein Anstieg von 32 % gegenüber den Schätzungen nach der Übernahme aufgrund einer höheren Umwandlung von Ressourcen in Reserven infolge der erfolgreichen Infill-Bohrungen in den Abbaugebieten Jessica, Roberta und Regina

- San Martin: Reserven um 71 % auf 6,1 Millionen Unzen Silberäquivalent zurückgegangen, was auf einen Anstieg der Cutoff-Gehalte infolge der geringeren Metallpreisannahmen und eines Anstiegs der Betriebskosten sowie einer Neubewertung der Verwässerungs- und Gewinnungsfaktoren - um den aktuellen Abbaubedingungen Rechnung zu tragen - zurückzuführen ist

- La Parrilla: Reserven um 75 % auf 3,6 Millionen Unzen Silberäquivalent zurückgegangen, was auf die Erschöpfung in der Mine und einen Anstieg der Cutoff-Gehalte infolge der geringeren Metallpreisannahmen und eines Anstiegs der Betriebskosten zurückzuführen ist

- La Guitarra: Reserven aus der Schätzung ausgeschlossen, nachdem der Betrieb in den Pflege- und Wartungszustand überführt wurde

- Gemessene und angezeigte Ressourcen um 82 % auf 259,8 Millionen Unzen Silberäquivalent gestiegen

- San Dimas: gemessene und angezeigte Ressource im Umfang von 130,2 Millionen Unzen Silberäquivalent hinzugenommen; Plus von 8 % gegenüber den vorherigen Schätzungen

- Silber-Gold-Projekt Ermitaño: 8,8 Millionen Unzen Silberäquivalent von der abgeleiteten in die angezeigte Ressourcenkategorie aufgewertet

- Abgeleitete Ressourcen um 3 % auf 212,7 Millionen Unzen Silberäquivalent gestiegen

- San Dimas: abgeleitete Ressourcen von 112, 6 Millionen Unzen Silberäquivalent hinzugenommen

- Ermitaño: abgeleitete Ressource um 20 % auf 49,0 Millionen Unzen Silberäquivalent erweitert

- La Joya: 92,2 Millionen Unzen Silberäquivalent als historische Schätzungen umklassifiziert

In der folgenden Tabelle sind die Gesamttonnagen aufgeführt, die im Jahr 2018 in jedem der produzierenden Konzessionsgebiete des Unternehmens gefördert wurden, einschließlich der Gesamtzahl der in jedem Konzessionsgebiet abgebauten Unzen Silber und Silberäquivalent sowie der Tonnagen, die aus den abgegrenzten Reserven und Ressourcen in jedem Konzessionsgebiet gefördert wurden. Ein Teil der Produktion aus jeder Mine stammt nicht aus Reserven oder Ressourcen, sondern aus Material, das nachstehend unter der Überschrift ?nicht in den Reserven oder Ressourcen enthaltenes abgebautes Material? aufgeführt ist.

Produktion 2018

Einheiten SAN DIMAS SANTA ELENA LA ENCANTADA SAN MARTIN LA PARRILLA DEL TORO LA GUITARRA GESAMT verarbeitetes Erz Tonnen 435.289 899.370 916.894 284.656 491.637 267.170 80.435 3.375.452 abgebautes Material aus Reserven Tonnen 434.838 876.070 205.931 235.154 472.546 235.387 43.963 2.503.890 nicht in Reserven oder Ressourcen enthaltenes abgebautes Material Tonnen 451 23.300 710.963 49.502 19.091 31.783 36.472 871.561 produziertes Silber Unzen 3.621.868 2.223.246 1.603.740 1.746.139 1.340.385 785.154 358.919 11.679.452 produziertes Silberäquivalent aus anderen Metallen (1) Unzen 4.429.737 3.791.441 7.155 423.199 982.671 647.158 282.260 10.563.619 produziertes Silberäquivalent, gesamt Unzen 8.051.605 6.014.687 1.610.895 2.169.338 2.323.056 1.432.312 641.179 22.243.071

(1) Die Schätzung der Unzen Silberäquivalent erfolgte unter Berücksichtigung: der Metallpreisannahmen, der metallurgischen Gewinnungsraten für den entsprechenden Mineralienyp/das entsprechende Mineralaufbereitungsverfahren und des im Zusammenhang mit dem entsprechenden Vertrag für jede Mine zahlbaren Metalls. Die Angaben zur Berechnungsmethode sind den jeweiligen Tabellen für die einzelnen Minen in der Annual Information Form (AIF) 2018 zu entnehmen.

(2) Aufgrund von Rundungen können sich bei den Gesamtsummen Abweichungen ergeben.

Die bei der Berechnung der Reserven 2018 verwendeten Metallpreisannahmen wurden gesenkt, um einen konservativen Ausblick widerzuspiegeln und in etwa den dreijährigen gleitenden Preisdurchschnitten zu entsprechen. Die Preisannahmen für die Schätzung der Mineralreserven gingen gegenüber den vorherigen Schätzungen zurück auf 17,00 $ pro Unze Silber (-1,00 $ pro Unze), 1.250 $ pro Unze Gold (-50,00 $ pro Unze), 1,10 $ pro Pfund Blei (-0,10 $ pro Pfund) und 1,20 $ pro Pfund Zink (-0,20 $ pro Pfund).

Aktueller Stand der Reserven und Ressourcen

Zum 31. Dezember 2018 beliefen sich die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven auf insgesamt 170,9 Millionen Unzen Silberäquivalent, was im Vergleich mit der vorhergehenden Schätzung per 31. Dezember 2017 einen Anstieg des Metallgehalts um 46 % darstellt. Dieser Anstieg spiegelt die Hinzunahme der hochgradigen Reserven der Mine San Dimas nach der Übernahme am 10. Mai 2018 sowie die Ergebnisse der Infill-Explorations- und Erschließungsprogramme wider; ausgeglichen wurde dies durch die Auswirkungen der Abbauerschöpfung, der Senkung der Reserven in erster Linie bei San Martin und La Parrilla, den Wegfall der Reserven der Mine La Guitarra, die im August 2018 in den Pflege- und Wartungszustand überführt wurde, sowie die Auswirkungen der niedrigeren Metallpreisannahmen.

Die gesamten gemessenen und angezeigten Mineralressourcen des Unternehmens sind in puncto Tonnage um 17 % und in puncto Silberäquivalentgehalt um 82 % gestiegen. Dies ist auf die Hinzunahme der hochgradigen Ressourcen von San Dimas sowie die Umwandlung von abgeleiteten Ressourcen bei Ermitaño nach dem dortigen erfolgreichen Explorationsprogramms 2018 zurückzuführen. Diese Steigerungen wurden teilweise durch eine Erschöpfung und den Rückgang der Metallpreise, die bei der Berechnung der Mineralressourcen verwendet wurden, ausgeglichen.

Die gesamten abgeleiteten Mineralressourcen stiegen in puncto Silberäquivalentgehalt um 3 %, nachdem die Ressourcen von San Dimas hinzugenommen wurden. Ausgeglichen wurde dies durch den Wegfall der Ressourcen von La Joya, die nun als historische Schätzung gelten.

Die vollständigen Mineralreserven- und -ressourcenschätzungen 2018 für alle Metalle, Tonnagen und Gehalte sind in den nachfolgenden Tabellen angegeben:

Nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven zum 31. Dezember 2018

(1) Die Mineralreserven wurden gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (?CIM?) klassifiziert, dessen Definitionen durch Verweisung in die Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) aufgenommen wurden.

(2) Die vorstehenden Informationen zu den Mineralreserven basieren auf internen Schätzungen mit Stand 31. Dezember 2018. Die bereitgestellten Informationen wurden unter Aufsicht von Ramon Mendoza Reyes, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, erstellt und geprüft.

(3) Die Schätzung des Silberäquivalentgehalts erfolgte unter Berücksichtigung: der Metallpreisannahmen, der metallurgischen Gewinnungsraten für den entsprechenden Mineralienyp/das entsprechende Mineralaufbereitungsverfahren und des im Zusammenhang mit dem entsprechenden Vertrag für jede Mine zahlbaren Metalls. Detaillierte Angaben zu den Schätzungen sind in der Annual Information Form 2018 (AIF) im Abschnitt zu der jeweiligen Mine enthalten.

(4) Für die Mineralreservenschätzungen wurden die folgenden Metallpreise herangezogen: 17,00 $ pro Unze Ag, 1.250 $ pro Unze Au, 1,00 $ pro Pfund Pb und 1,20 $ pro Pfund Zn.

(5) Bei der Berechnung der Reserven für die eingesetzten Abbauverfahren wurde ein zweistufiger Begrenzungsansatz (Constraining) eingesetzt: Ein allgemeiner Cutoff-Wert wurde verwendet, um neue Abbaugebiete abzugrenzen, die eine Erschließung des Zugangs und der Infrastruktur sowie alle nachhaltige Kosten erfordern; ein zweiter zunehmender Cutoff-Wert wurde erwogen, um das benachbarte mineralisierte Material einzuschließen, dessen Wert alle damit verbundenen Kosten deckt, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die variablen Abbau- und Verarbeitungskosten, indirekte Kosten, Behandlung, Verwaltungskosten und Kosten für die Anlagenerhaltung.

Die Cutoff-Werte, metallurgischen Gewinnungsraten, Zahlbarkeitsbedingungen und Modifikationsfaktoren, die zur Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven verwendet werden, unterscheiden sich bei allen Minen. Diese Cutoff-Werte und Wirtschaftlichkeitsparameter sind in den entsprechenden Abschnitten für die einzelnen Minen in der AIF aufgeführt.

(6) Die Verwässerung für den Tiefbau umfasst eine Berücksichtigung für eine geplante Verwässerung aufgrund geometrischer Aspekte der geplanten Strossen und wirtschaftlichen Zonen sowie eine zusätzliche Berücksichtigung für eine Verwässerung aufgrund von Materialumschlag und anderen Betriebsaspekten. Die Verwässerungs- und Gewinnungsfaktoren sind in den entsprechenden Abschnitten für die einzelnen Minen in der AIF aufgeführt.

(7) Die Tonnage wird in Tausend Tonnen ausgedrückt, der Metallgehalt in Tausend Unzen.

(8) Aufgrund von Rundungen können sich bei den Gesamtsummen Abweichungen ergeben.

Gemessene und angezeigte Mineralressourcen zum 31. Dezember 2018

(1) Die Mineralressourcen wurden gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (?CIM?) klassifiziert, dessen Definitionen durch Verweisung in die Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) aufgenommen wurden.

(2) Die vorstehenden Informationen zu den Mineralressourcen basieren auf internen Schätzungen mit Stand 31. Dezember 2018. Die bereitgestellten Informationen wurden von Ramon Mendoza Reyes, Peng, einem qualifizierten Sachverständigen von First Majestic, geprüft und zusammengestellt und beruhen auf internen Arbeiten, die unter der Aufsicht der internen qualifizierten Sachverständigen von First Majestic durchgeführt wurden. Diese qualifizierten Sachverständigen verfügen über die entsprechenden einschlägigen Qualifikationen und Erfahrung in den Bereichen Geologie und Ressourcenschätzung.

(3) Für die Mineralressourcenschätzungen wurden die folgenden Metallpreise herangezogen: 17,50 $ pro Unze Silber, 1.300 $ pro Unze Gold, 1,00 $ pro Pfund Blei und 1,20 $ pro Pfund Zink.

(4) Die Schätzung des Silberäquivalentgehalts erfolgte unter Berücksichtigung: der Metallpreisannahmen, der metallurgischen Gewinnungsraten für den entsprechenden Mineralienyp/das entsprechende Mineralaufbereitungsverfahren und des im Zusammenhang mit dem entsprechenden Vertrag für jede Mine zahlbaren Metalls. Die detaillierten Angaben zu den Schätzungen sind in den entsprechenden Abschnitten für die einzelnen Minen in der AIF aufgeführt

(5) Die Cutoff-Werte für die Schätzung der Mineralressourcen sind für alle Minen unterschiedlich. Die Cutoff-Werte und Faktoren sind in den entsprechenden Abschnitten für die einzelnen Minen in der AIF aufgeführt

(6) Die gemessenen und angezeigten Mineralressourcen verstehen sich einschließlich der Mineralreserven.

