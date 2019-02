First Majestic meldet Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2018 FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (AG: NYSE; FR: TSX) (das ?Unternehmen? oder ?First Majestic?) freut sich, die konsolidierten Finanzergebnisse des

FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (AG: NYSE; FR: TSX) (das ?Unternehmen? oder ?First Majestic?) freut sich, die konsolidierten Finanzergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal (Q4) und das Geschäftsjahr 2018, die am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangen sind, bekannt zu geben. Die vollständige Version des Konzernabschlusses und die Management Discussion and Analysis sind auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com oder auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf EDGAR unter www.sec.gov abrufbar. Sofern nicht anderweitig vermerkt, sind alle Beträge in US-Dollar ausgewiesen.

WICHTIGSTE ERGEBNISSE FüR 2018

- Transformative Übernahme von Primero Mining Corp. und seiner erstklassigen Silber-Gold-Mine Dimas am 10. Mai 2018 abgeschlossen, wodurch eines der größten börsennotierten Silberunternehmen der Welt geschaffen wurde.

- 11,7 Mio. Unzen Silber, 111.084 Unzen Gold, 16,1 Millionen Pfund Blei und 5,7 Mio. Pfund Zink produziert.

- Gesamtproduktion von 22,2 Mio. Unzen Silberäquivalent, wodurch die Gesamtproduktionsprognose für 2018 von 20,5 bis 22,6 Mio. Unzen und ein Plus von 37 % gegenüber dem Vorjahr erreicht wurden.

- Nachhaltige Gesamtkosten (All-in Sustaining Costs, ?AISC?) von 14,95 $ pro zahlbare Unze Silber, entspricht den AISC-Zielvorgaben von 14,53 bis 15,83 $ pro Unze.

- Investitionskosten von 6,98 $ pro zahlbare Unze Silber, liegt unter der Prognose von 7,18 bis 7,75 $ pro Unze für 2018.

- Umsatz von insgesamt 300,9 Mio. $, eine Steigerung von 19 % gegenüber 2017.

- Betriebsverlust bei den Minen von 11,9 Mio. $ gegenüber einem Gewinn von 16,0 Mio. $ im Jahr 2017, was in erster Linie auf einen Inventarverlust in Höhe von 7,5 Mio. $ aufgrund der Insolvenz von Republic Metals Refining Corp. und einen Rückgang des durchschnittlich erzielten Silberpreises pro Unze von 9 % zurückzuführen ist.

- Operativer Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals und vor Steuern von 61,6 Mio. $ oder 0,34 $ pro Aktie (nicht GAAP-konform).

- Das Unternehmen verbuchte 2018 einen Nettoverlust von 204,2 Mio. $ (1,11 $ pro Aktie), was die Auswirkungen der Wertminderungen vor Steuern in Höhe von insgesamt 199,7 Mio. $ widerspiegelt.

- Inbetriebnahme der neuen Röstanlage mit 2.000 Tagestonnen Kapazität bei La Encantada aufgenommen, mit der die Silberproduktion um 1,5 Mio. Unzen pro Jahr ansteigen soll.

- Jährliche konsolidierte Silbergewinnungsraten von 80 % und damit ein neuer Unternehmensrekord dank laufender Investitionen in die metallurgische Verarbeitung und Innovation erreicht.

- Earn-in-Optionsvereinbarungen mit Evrim Resources Corp. hinsichtlich sämtlicher Besitzanteile (100 %) an den Projekten Ermitaño und Cumobabi ausgeübt.

- Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten von 57,0 Mio. $ zum Jahresende, ein Minus gegenüber 118,1 Mio. $ zum Jahresende 2017.

- Das Unternehmen verkaufte nach dem Jahresende im Rahmen seines ATM-Aktienangebots an der NYSE 2,25 Millionen Aktien und erzielte damit einen Nettoerlös von 13,2 Mio. $

WICHTIGSTE ERGEBNISSE FüR DAS 4. QUARTAL 2018

- 3,3 Mio. Unzen Silber, 34.487 Unzen Gold, 3,3 Mio. Pfund Blei und 1,4 Mio. Pfund Zink - insgesamt 6,5 Mio. Unzen Silberäquivalent - produziert.

- Umsatz von insgesamt 74,1 Mio. $, ein Anstieg von 21 % gegenüber dem 4. Quartal 2017.

- Betriebsverlust bei den Minen von 9,0 Mio. $ gegenüber einem Gewinn von 1,4 Mio. $ im 4. Quartal 2017

- AISC von 12,83 $ pro zahlbare Unze Silber, ein Minus von 9 % gegenüber dem 4. Quartal 2017.

- Investitionskosten von 6,06 $ pro zahlbare Unze Silber, ein Minus von 10 % gegenüber dem 4. Quartal 2017.

- Bereinigter Nettoverlust von 10,5 Mio. $ (0,05 $ pro Aktie), bereinigt um nicht zahlungswirksame und ungewöhnliche Posten.

- Operativer Cashflow vor Änderungen im Betriebskapital und vor Steuern von 11,0 Mio. $ bzw. 0,06 $ pro Aktie (nicht GAAP-konform).

ANMERKUNGEN DES CEO

?2018 war für First Majestic ein bittersüßes Jahr: Auf der einen Seite konnten wir die größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens, die Mine San Dimas, abschließen, auf der anderen Seite gingen die Silberpreise auf das tiefste Niveau seit neun Jahren zurück?, sagt Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. ?Nichtsdestotrotz konnte First Majestic ein solides Jahr mit einer Rekordproduktion und einem Umsatz von über 300 Millionen Dollar sowie AISC von 14,95 Dollar pro Unze verzeichnen. Überdies haben wir 2018 zahlreiche innovative Projekte vorangetrieben, die darauf abzielen, den Unternehmenswert im Jahr 2019 zu steigern. Wir führen die Branche nach wie vor als der reinste Silberproduzent an und konzentrieren uns weiterhin auf die Verbesserung der Gewinnmargen durch die Einführung neuer Technologien mit hohen Renditen auf das investierte Kapital.?

WICHTIGSTE ERGEBNISSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR UND DAS 4. QUARTAL 2018