11.11.2018 - 04:12 Uhr First of Indiana: Kann die was?

Der First of Indiana-Schlusskurs wurde am 09.11.2018 an der Heimatbörse OTC US mit 19,05 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken". First of Indiana haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Den vollständigen Artikel auf aktiencheck.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick