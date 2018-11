10.11.2018 - 04:32 Uhr First of Long Island: So könnte es weitergehen!

Der Kurs der Aktie First of Long Island stand am 08.11.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ CM bei 20,99 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet. Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First of Long Island entwickelt. Den vollständigen Artikel auf aktiencheck.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick