FLIR liefert Wärmebilder für kommerziell vertriebene Drohnenkamera mit Dual-Sensor der nächsten Generation DJI Zenmuse XT2

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) hat heute bekanntgegeben, dass DJI, das weltweit führende Unternehmen im Bereich zivil genutzte Drohnen und Luftbilder, Wärmebild-Sensortechnologie von FLIR in seine neue Drohnenkamera DJI Zenmuse XT2 integrieren wird. Die DJI Zenmuse XT2 ist DJIs erste Kamera mit Dual-Sensor und die modernste Kardan-stabilisierte für kommerzielle Drohnenanwendungen. Mit dieser Kamera wird die Kooperation zwischen FLIR® und DJI weiter vorangebracht. Die Zenmuse XT2 wird auch Teil des Partnerprogramms „Thermal by FLIR“ sein. FLIR hat dieses Programm ins Leben gerufen, um Innovationen im Bereich Wärmebilder anzutreiben und es seinen Partnern zu ermöglichen, die führende Rolle, die Qualität und die Innovationen der Marke FLIR im Bereich Wärmebilder zu nutzen.

Die DJI Zenmuse XT2 wurde für Anwendungen in der Industrie und öffentlichen Sicherheit konzipiert. Die Vorteile der ersten mit Wärmebildtechnik ausgestatteten Kamera, der von FLIR und DJI gemeinsam entwickelten DJI Zenmuse XT, wurden hier noch erweitert. Die neue Drohnenkamera verfügt sowohl über eine hochauflösende 4K-Farb-Videokamera als auch über eine hochauflösende radiometrische Wärmebildkamera. Beim Betrieb kann während des Fluges zwischen Wärmebild- und normaler Kamera umgeschaltet werden. Bei der Zenmuse XT2 kommt ferner die patentierte MSX®-Technologie bzw. multispektrale dynamische Bildgebung von FLIR zum Einsatz. Damit können qualitativ hochwertige Details aus dem sichtbaren Lichtspektrum in die Wärmebilder integriert und so Bildqualität und Optik noch verbessert werden.

Die Zenmuse XT2 ist kompatibel mit den Plattformen der Serien DJI Matrice 600 und Matrice 200 und lässt sich in die Datenübertragungstechnologie von DJI für Live-Bildausgabe integrieren. Durch die vollständige Integration erhalten die Bediener der Drohne die Möglichkeiten zu Plug-and-Play-Installation, Steuerung in Echtzeit und Aufnahmen während des Fluges in Bild-in-Bild-Optionen mit Wärmebildern, normalen Bildern oder Beidem zusammen. Dank dieser Flexibilität können die Bediener mit einer einzigen Kamera doppelt so viele Daten erfassen und sich auf auftragsentscheidende Aufgaben konzentrieren.

„Das Erscheinen der DJI Zenmuse XT2 mit FLIR-Sensor stellt einen bedeutenden technischen Fortschritt für die Bediener von Drohnen dar, die sowohl eine normale Kamera als auch die Superkräfte einer Wärmebildkamera in einem einzigen Produkt brauchen“, sagte James Cannon, President und CEO von FLIR. „Die Bediener von Drohnen können Daten jetzt erfassen, ohne zu landen – ein bedeutender Vorteil für Such- und Rettungsaktionen, die Fernüberwachung des Zustands mechanischer und elektrischer Geräte sowie die Ermittlung potentieller Probleme in Gebäuden. Unsere Kooperation mit DJI passt perfekt zu unserem Auftrag, unsere Wärmebildtechnologie bei der Rettung von Leben und Lebensgrundlagen einzusetzen.“

„Seit der Einführung unserer ersten FLIR-Kamera im Jahr 2015 konnten wir eine starke Nachfrage nach Produkten auf der Grundlage von Wärmebildern beobachten. Sie haben in verschiedensten Branchen zur Transformation von DJI-Drohnen in essentielle, häufig lebensrettende Werkzeuge beigetragen“, sagte Roger Luo, President von DJI. „Wir freuen uns sehr, dass wir unser Produkt der nächsten Generation, die Zenmuse XT2, gemeinsam vorstellen können. Die Bedienung ist einfacher und effizienter und beweist einmal mehr unsere Verpflichtung zur Innovation in der Branche für kommerziell genutzte Drohnen.“

DJI ist einer von mehreren Partnern, die am neuen Programm Thermal by FLIR beteiligt sind. Es wurde als Unterstützung von Originalausstattern (Original Equipment Manufacturers, OEMs) und Produktneuerern ins Leben gerufen, die sich für die Nutzung der Wärmebildsensoren von FLIR bei der Realisierung der Vorteile von World’s Sixth Sense interessieren. Über dieses Programm können Originalausstatter und Unternehmer die Marke Thermal by FLIR fortführen und weiteren Support bei Produktentwicklung und Marketing von FLIR erhalten, wenn sie ihre jeweiligen Produkte entwickeln und vermarkten. Weitere Partner von Thermal by FLIR sind Cat Phones, Casio, Panasonic, ARSENZ und TinkerForge.

Mehr über die Zenmuse XT2 erfahren Sie unter www.flir.com/xt2. Gerätehersteller, die gerne mehr über die Integration von FLIR-Sensoren erfahren möchten, seien auf http://www.flir.com/thermalbyflir/ verwiesen.

Über FLIR Systems

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilsonville, Oregon. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Sensorsystemen, die die Wahrnehmung verbessern und das Bewusstsein schärfen und dazu beitragen, Leben zu retten, die Produktivität zu steigern und die Umwelt zu schützen. Die Vision von FLIR ist es, mithilfe seiner fast 3.500 Mitarbeiter „The World's Sixth Sense“ zu sein. Dafür werden Wärmebildkameras und ähnliche Technologien genutzt, um innovative, intelligente Lösungen für Sicherheit und Überwachung, Umwelt- und Zustandsüberwachung, Freizeitaktivitäten im Freien, maschinelles Sehen, Navigation und erweiterte Bedrohungserkennung anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com . Folgen Sie auch @flir.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Meinungsäußerungen in dieser Pressemitteilung, die nicht historischer Art sind, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen über die Geschäfte von FLIR , die teilweise auf Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Diese Aussagen stellen keine Gewährleistung für zukünftige Leistungen dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die sich schwer vorhersagen lassen. Daher können die tatsächlichen Folgen und Ergebnisse erheblich von dem abweichen, was in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorhergesagt wird, und zwar aufgrund zahlreicher Faktoren, einschließlich Risiken und Unsicherheiten, die regelmäßig in den Einreichungen und Berichten von FLIR bei der Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsicht) erörtert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden, und FLIR übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Weiterhin übernimmt FLIR keine Verantwortung für Änderungen an diesem Dokument, die durch Nachrichtenagenturen oder Internetdienstanbieter vorgenommen werden.

Die hier genannten Firmennamen, Logos, Marken und sonstigen Warenzeichen sind Eigentum der Inhaber der jeweiligen Warenzeichen . Diese Inhaber von Warenzeichen sind nicht mit FLIR Systems, seinen Partnern oder seinen Produkten verbunden .

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

