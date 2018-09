FLIR Systems erhält Zuschlag von der US-Luftfahrtbehörde mit einem Höchstwert von 94,3 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des Programms für mobile Überwachungskapazitäten

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag für unbestimmte Lieferung/unbestimmte Mengen (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ) vom Logistikzentrum der US-Luftfahrtbehörde (Federal Aviation Administration Logistics Center, FAALC) erhalten hat. Der Vertrag dient der Unterstützung des Programms für mobile Überwachungskapazitäten (Mobile Surveillance Capability, MSC) des US-Ministeriums für Innere Sicherheit (Department of Homeland Security, DHS). Der IDIQ-Vertrag hat einen Höchstwert von 94,3 Millionen US-Dollar mit einer ersten Bestellung in Höhe von 12,2 Millionen US-Dollar für die Bereitstellung von vor Ort auswechselbaren Einheiten (Line Replaceable Units, LRUs), die auf MSC-Fahrzeugen montiert werden, darunter FLIR TacFLIR 380, FLIR R20SS Radar, FLIR Cameleon Management-Software, Stromspeicher und Managementsysteme sowie andere elektromechanische Untersysteme zur Unterstützung von MSC-Fahrzeugen. Im Rahmen einer behördenübergreifenden Vereinbarung mit dem DHS fungiert das FAALC als unabhängige Regierungsstelle, die Ingenieurs-, Technik- und Logistikdienstleistungen zur Unterstützung des US-Grenzschutzes (Customs and Border Protection, CBP) bereitstellt.

Der Vertrag hat eine anfängliche Laufzeit von zwei Jahren mit acht einzelnen Optionsjahren. Er wird von der Government and Defense Business Unit von FLIR am Standort Elkridge (Maryland) des Unternehmens verwaltet und ausgeführt.

Über FLIR Systems

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilsonville, Oregon (USA). Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Sensorsystemen, die die Wahrnehmung verbessern und das Bewusstsein schärfen und dazu beitragen, Leben zu retten, die Produktivität zu steigern und die Umwelt zu schützen. Die Vision von FLIR mit seinen fast 3500 Mitarbeitern ist es, als „sechster Sinn der Welt“ zu dienen, indem es Wärmebildkameras und angrenzende Technologien nutzt, um innovative, intelligente Lösungen für Sicherheit und Überwachung, Umwelt- und Zustandsüberwachung, Freizeitaktivitäten im Freien, maschinelles Sehen, Navigation und erweiterte Bedrohungserkennung anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com. Folgen Sie auch @flir.

