FLIR Systems erwirbt Acyclica

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute die Übernahme von Acyclica, Inc. bekannt, einem führenden Entwickler von Software für die Generierung und Analyse von Straßen- und Kreuzungsdaten. Die Lösungen von Acyclica liefern hochauflösende Verkehrsinformationen in Echtzeit an die Endnutzer der Verkehrsabteilungen, um die Straßen sicherer zu machen, Staus zu reduzieren und die Gesamteffizienz und Leistung der Verkehrswege zu verbessern.

„Die Übernahme von Acyclica ist ein wichtiger Schritt für unser ITS-Geschäft. Damit kommt eine neue Sensorplattform und ein Datenanalysesoftware-Element zu unserer Mission, komplette und wertvolle Verkehrsoptimierungslösungen für unsere Kunden im globalen Transportsystem anzubieten, hinzu“, sagte James Cannon, President und CEO von FLIR. „Die beträchtliche Effizienz, die mit diesen ITS-Systemen erzielt wird, passt zu unserer Mission, die Lebensgrundlagen zu verbessern, und ergänzt unsere breit gefächerten, intelligenten und sicheren Stadtlösungen. Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass die Fähigkeiten des Acyclica-Teams in den Bereichen Datenanalyse und Softwareplattformen auf zahlreiche andere FLIR-Geschäftsbereiche skalierbar sind.“

Das Acyclica-Geschäft wird Teil der ITS-Division innerhalb der Commercial Business Unit von FLIR sein. FLIR geht davon aus, dass diese Transaktion bis 2018 ergebnisneutral sein wird.

Über FLIR Systems

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilsonville, Oregon (USA). Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Sensorsystemen, die die Wahrnehmung verbessern und das Bewusstsein schärfen und dazu beitragen, Leben zu retten, die Produktivität zu steigern und die Umwelt zu schützen. Die Vision von FLIR mit seinen fast 3500 Mitarbeitern ist es, als „sechster Sinn der Welt“ zu dienen, indem es Wärmebildkameras und angrenzende Technologien nutzt, um innovative, intelligente Lösungen für Sicherheit und Überwachung, Umwelt- und Zustandsüberwachung, Freizeitaktivitäten im Freien, maschinelles Sehen, Navigation und erweiterte Bedrohungserkennung anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com. Folgen Sie auch @flir.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können Wörter wie „annehmen“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“ und „glauben“ sowie ähnliche Wörter und Ausdrücke enthalten und die Annahmen umfassen, die diesen Aussagen zugrunde liegen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die teilweise auf möglicherweise falschen Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Diese Aussagen stellen keine Gewährleistung für zukünftige Leistungen dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die sich schwer vorhersagen lassen. Die tatsächlichen Folgen und Ergebnisse können daher aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder prognostiziert wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden, und FLIR übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Weiterhin übernimmt FLIR keine Verantwortung für Änderungen an diesem Dokument, die durch Nachrichtenagenturen oder Internetdienstanbieter vorgenommen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180911005847/de/