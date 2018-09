Florian Winterstein wird neuer CEO von Jedox

Der Aufsichtsrat der Jedox AG, führender Anbieter von Business Intelligence- und Enterprise Planning-Software, hat Florian Winterstein mit Wirkung zum 2. Oktober 2018 zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Die Ernennung unterstützt das internationale Wachstum von Jedox und eine neue Entwicklungsphase des Unternehmens, die durch die jüngste Kapitalbeschaffung im April 2018, an der sich Iris Capital, eCAPITAL entrepreneurial Partners AG und Wecken & Cie beteiligten, eingeleitet wurde.

Florian Winterstein (Photo: Business Wire)

Mit 25 Jahren Erfahrung in Strategieberatung und Führungspositionen in Software- und Dienstleistungs-Unternehmen bringt Winterstein eine wertvolle Kombination von Know-how in Cloud-Lösungen, Unternehmensentwicklung sowie Wertschöpfung für Kunden und Partner bei Jedox ein. Als ehemaliger Chief Strategy Officer von BravoSolution positionierte er das Software-as-a-Service-Unternehmen als richtungsweisenden Digitalisierungspartner, baute dessen führende Marktposition weiter aus und leistete Beiträge zum massiven Wachstum des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Know-how löst er Kay-Ingo Greve als CEO ab, der mit Wirkung zum 30. September 2018 das Unternehmen verlässt um sich seinen neuen Projekten zuzuwenden.

„Daten und Digitalisierung sind die Grundlage erfolgreicher Geschäftsmodelle der Zukunft. Ich freue mich sehr, dieses innovative Unternehmen zu führen, das bei der digitalen Transformation seiner Kunden eine zentrale Rolle spielt“, so Winterstein. „Jedox hat eine eindrucksvolle Firmengeschichte, und wir werden die internationale Skalierung mithilfe unseres höchst talentierten Teams und unseres Ökosystems weiter vorantreiben."

„Florian Winterstein ist ein Experte, wenn es um schnell wachsende und international aufgestellte SaaS-Unternehmen geht. Wir sind stolz darauf, ihn mit der Aufgabe an Bord zu haben, die beschleunigte globale Expansion von Jedox zu führen“, kommentierte Curt Gunsenheimer, Mitglied des Aufsichtsrats und Senior Partner bei Iris Capital.

Über Jedox:

Jedox vereinfacht Planung, Analyse und Reporting mit einer integrierten und Cloud-basierten Software-Suite. Entscheider und Anwender aus allen Fachabteilungen werden dabei unterstützt, intelligenter zu arbeiten, die geschäftliche Zusammenarbeit zu vereinfachen und Entscheidungen auf einer validen Datenbasis zu treffen. Über 2.300 Unternehmen in mehr als 140 Ländern nutzen Jedox bereits für ihre Realtime-Planungslösungen im Web, in der Cloud und auf allen Geräten. Mit Standorten auf vier Kontinenten gehört Jedox zu den führenden Anbietern von Planungs- und Corporate Performance Management-Software. Unabhängige Analysten zeichnen Jedox für seine führenden Enterprise Planning-Lösungen aus. Vereinfachen Sie Ihre Planung mit Jedox und starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion: www.jedox.com.

