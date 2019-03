12.03.2019 - 05:04 Uhr Flugverbote an Mittelschulen: Halten sich die Jungen an das, was sie selber fordern?

Die Schülerproteste haben Klimaschutz und Flugverbote aufs politische Parkett gehoben. Am Freitag folgen die nächsten Demonstrationen. Doch wie hält es die Klimajugend mit dem Fliegen? Den vollständigen Artikel auf aargauerzeitung.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick