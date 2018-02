Förderung- von Netzwerkaktivitäten der 17. Westchinamesse wurde erfolgreich in Chengdu durchgeführt

Chengdu, China - "Im Jahr 2018 wird Sichuan die 17. Westchinamesse, die 6. Sichuan Landwirtschaftsausstellung, die 6. China (Mianyang) Internationale Messe für Wissenschaft und Technologie, die 2. Tianfu Finanzielle Ausstellung ... veranstalten." In letzter Zeit hat der Sekretär des Sekretariats des ...

Chengdu, China - "Im Jahr 2018 wird Sichuan die 17. Westchinamesse, die 6. Sichuan Landwirtschaftsausstellung, die 6. China (Mianyang) Internationale Messe für Wissenschaft und Technologie, die 2. Tianfu Finanzielle Ausstellung ... veranstalten." In letzter Zeit hat der Sekretär des Sekretariats des Organisationskomitees der Westchinamesse, Direktor des Expo-Ministerium der Provinz Sichuan Yang Qinglong auf der von Expo-Ministerium der Provinz Sichuan abgehaltene Neujahrsbankett & Neujahrs-Sodalität für Generalkonsulat und Verband der ausländischen Geschäftsleute den Gästen die wichtige Projekte der 2018 Sichuan Ausstellung ausführlich vorgestellt.

Direktor Yang Qinglong informierte die Gäste zum ersten Mal über die Errungenschaften des Wirtschaftsaufbaus im Jahr 2017 in der Provinz Sichuan und gab einen kurzen Überblick über die Arbeit der Sichuaner Kongress- und Ausstellungsindustrie auf der Grundlage der genauen Übereinstimmung mit der nationalen Strategie und der Rolle der offenen Plattform.

Yang Qinglong sagte, dass die diesjährige WCIF vom 20. bis 24. September in der Stadt der Westchinamesse stattfindet, mit Italien als Ehrengastland und Chongqing als rotierende Vorsitzende und Meishan Stadt als Themenstadt mit einer Ausstellungsfläche von insgesamt 200.000 Quadratmetern. Gegenwärtig haben verschiedene Aktivitäten wie die Organisation von Aktivitäten, die Anziehung von Investitionen, die Einladung von Gästen und die Einladung zu Werbung und Werbung in einer allumfassenden Weise begonnen und werden in einer geordneten Weise gefördert. Das Sichuan Expo-Ministerium wird alle Anstrengungen unternehmen, um für alle Seiten, die an der Messe teilnehmen und in das Geschäft investieren, gute Dienstleistungen zu erbringen. Das Sichuan Expo-Ministerium werden sich bemühen, dieses WCIF offener, pragmatischer und effektiver zu machen.

Am Schauplatz der Veranstaltung war Werbevideo der 17. Westchinamesse gelaufen. Der Generalkonsul des Generalkonsulats von Italien(Ehrengastland) in Chongqing und Richard Han, Vorsitzender der Vorsitzender der britischen Handelskammer in Südwest-China und andere Vertreter haben Ansprache gegeben. Die Leiter des Sichuan Expo-Ministeriums, das Generalkonsulat von Thailand in Chengdu, das Generalkonsulat von Ungarn in Chongqing und die Mitarbeiter des Sichuan Expo-Ministeriums führten wundervolle Unterhaltungsprogramme wie Gesang und Tanz, Gedichtvorträge und andere Aktivitäten durch und führten WeChat interaktive Aktivitäten durch.

Zhang Yechu, stellvertretender Direktor des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten und Überseeangelegenheiten der Provinz Sichuan und mehr als 90 chinesische und ausländische Gäste aus 21 Ländern und Regionen, darunter Neuseeland, Polen, Tschechische Republik, Australien, Singapur, Südkorea und Italien, sowie ausländische diplomatische Gesandte in China, Außenhandels- und Investitionsinstitutionen und Verbände von Wirtschaftsverbänden versammelten und begrüßten Neujahr und suchten gemeinsame Entwicklung. Die Teilnehmer der Konferenz sagten, dass der Einfluss von WCIF in den letzten Jahren weiter zunehmen wird und Sie in Zukunft wichtige Messeaktivitäten von WCIF unterstützen und aktiv sein werden, Austausch und Kooperation in einem weiteren Bereich mit Westchina und Sichuan durchzuführen und Entwicklungsmöglichkeiten zu teilen.

Pressekontakt: Luxi Yang +86-28-8454-6613 yangluxi@wcif.cn