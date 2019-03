Fonterelli GmbH & Co KGaA deutsch

Fonterelli GmbH & Co KGaA, DE000A1TNUU5

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) NameName und Rechtsform: Lombardiello GmbH 2. Grund der Meldung a) Position / StatusPerson steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas Nachname(n): Beyer Position: Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin

b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) NameFonterelli GmbH & Co KGaA b) LEI391200RMFJLQCWOGFK56 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: DE000A2TSFK4 b) Art des GeschäftsGewährung von 55.041 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung c) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar d) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar e) Datum des Geschäfts2019-03-14; UTC+1 f) Ort des GeschäftsAußerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fonterelli GmbH & Co KGaA Waldhornstr. 6 80997 München

49711 15.03.2019