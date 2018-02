Ford Fiesta WRC Rallye-Auto wird Bestandteil der exklusiven LEGO® Speed Champions-Spielzeugserie

Köln - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - - Ford, die LEGO® Group und das M-Sport-Rallye-Team präsentieren den neuen Ford Fiesta WRC-Rennwagen als neuen Bausatz der LEGO® ...

Köln -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

- Ford, die LEGO® Group und das M-Sport-Rallye-Team präsentieren den neuen Ford Fiesta WRC-Rennwagen als neuen Bausatz der LEGO® Speed Champions-Serie - das Spielzeugauto erinnert an die WRC-Siege des Originals im Jahre 2017

- Authentische Optik: Das Set besteht aus 203 Einzelteilen, darunter Radkappen, zwei austauschbare Motorhauben sowie eine Fahrer-Mini-Figur im Rallye-Outfit

- Der Ford Mustang Fastback von 1968 ist nun ebenfalls als LEGO® Speed Champions-Spielzeugauto erhältlich

- Beide Bausätze werden ab 1. März zum Preis von je 14,99 Euro angeboten

Heute haben Ford, die LEGO® Group und das M-Sport-Rallye-Team den Ford Fiesta WRC-Rennwagen als neues Mitglied der LEGO® Speed Champions-Produktfamilie vorgestellt. Das Spielzeugauto erinnert an die WRC-Siege des Originals im zurückliegenden Jahr und soll in authentischer Optik die spannende Rallye-Welt in europäische Kinderzimmer transportieren. Die Designer von LEGO® haben das sportliche Erscheinungsbild des Ford Fiesta WRC mit kraftvoll gewölbten Radhäusern sowie markanten Front- und Heckspoilern nachgestellt. Der neue Bausatz beinhaltet unter anderem eine Auswahl an Radkappen sowie zwei austauschbare Motorhauben. Ebenfalls Bestandteil des Sets: eine Fahrer-Mini-Figur mit Helm und Renn-Overall, die durch die abnehmbare Frontscheibe im Fahrzeug platziert werden kann.

Nach dem Zusammenbau der 203 Einzelteile misst das Ford Fiesta WRC LEGO-Modell rund sechs Zentimeter in der Höhe und 13 Zentimeter in der Länge.

"Der Ford Fiesta WRC und das M-Sport-Rallye-Team haben 2017 zwei World Rallye Championship-Titel und fünf Rallye-Siege errungen. Das LEGO® Speed Champions-Modell verstehen wir nun als Hommage an dieses großartige Fahrzeug", sagte Mark Rushbrook, Ford Global Director of Motorsport. "Die Speed Champions-Bausätze sind eine weitere tolle Möglichkeit, den Erfolg von Ford im Motorsport zu feiern. Wir hoffen, dass dieser Bausatz die Kinder als potenziell künftige Auto-Designer, Ingenieure und Rallyefahrer inspirieren wird".

Das echte Ford Fiesta WRC-Rallyeauto wird von einem 1,6-Liter-EcoBoost-Benzinmotor angetrieben und basiert auf der aktuellen Ford Fiesta-Generation, die im vergangenen Sommer auf den europäischen Märkten eingeführt worden war.

Ford Mustang von 1968 ebenfalls als Speed Champions-Spielzeugauto erhältlich

LEGO® hat darüber hinaus auch einen Ford Mustang Fastback-Modell aus dem Jahre 1968 in die Speed Champions-Reihe aufgenommen, bestehend aus 184 Teilen. Das Ford Mustang-Spielzeugauto hat eine grüne Karosserie, goldfarbene Räder, ein Timing-Board, Rennaufkleber, eine abnehmbare Windschutzscheibe und eine Fahrer-Miniatur im klassischen Renn-Overall.

Lieferbar ab 1. März - empfohlene Verkaufspreise: jeweils 14,99 Euro Das neue LEGO® Speed Champions Ford Fiesta WRC Rallyeauto und der Ford Mustang Fastback von 1968 können ab 1. März im Internet unter www.LEGO.com/shop zum empfohlenen Verkaufspreis von jeweils 14,99 Euro bestellt werden.

Der legendäre Ford GT40 von 1966 und die aktuellen Ford GT-Rennwagen, die 2016 bei den 24 Stunden von Le Mans siegten, sind ebenfalls als Bestandteil der LEGO® Speed Champions-Kollektion erhältlich.

Über die LEGO® Group

Die LEGO® Group ist ein privat geführtes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Dänemark. Es wurde 1932 von Ole Kirk Kristiansen gegründet und basiert auf den weltbekannten LEGO®-Steinen. Für weitere Informationen aus der LEGO®-Gruppe besuchen Sie bitte die Internetseiten des Spielzeugherstellers unter http://www.LEGO.com/aboutus.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.

OTS: Ford-Werke GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6955 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6955.rss2

Pressekontakt: Isfried Hennen Ford-Werke GmbH 0221/90-17518 ihennen1@ford.com