Ford Transit Custom PHEV-Testfahrzeuge in Valencia: Ford erforscht Verbesserung der Luftqualität

Valencia -

- In Zusammenarbeit mit der spanischen Stadt möchte Ford die Vorteile von Plug-in-Hybrid-Transportern für Umwelt und Anwender besser verstehen

- Die Ford Transit Custom PHEV-Transporter, die aktuell bereits in London getestet werden, haben einen fortschrittlichen Elektro-Antrieb an Bord - der 1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benzinmotor dient als Range-Extender

Ford setzt ab November des Jahres für Testzwecke auf den Straßen der spanischen Stadt Valencia Ford Transit Custom-Nutzfahrzeuge mit Plug-in Hybridantrieb ein. Das gemeinsame Projekt des Ford Smart Mobility-Teams, der Regionalregierung und städtischen Behörden soll untersuchen, wie die Ford Transit Custom PHEV-Flotte (PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle) auch unter ökonomischen Gesichtspunkten zur Luftreinhaltung beitragen kann. In Valencia wird das Augenmerk hauptsächlich auf den Einsatz von kleinen und mittleren Flotten gerichtet sein. Die Fahrzeuge werden mit Telematik-Systemen ausgerüstet, um Daten speziell über ihre ökonomische und ökologische Leistungsfähigkeit sammeln zu können. Ford testet seit Ende 2017 bereits in London, wie eine Flotte - ebenfalls bestehend aus Ford Transit Custom PHEV-Fahrzeugen - dabei helfen könnte, die Luftqualität und die Produktivität in Mega-Cities zu verbessern. In London werden diese Nutzfahrzeuge von namhaften Unternehmen und Behörden eingesetzt, darunter auch von der Metropolitan Police.

Der Präsident der Generalität von Valencia, Ximo Puig, erklärt: "Herausforderungen an Umwelt und Mobilität, mit denen sich Städte wie Valencia konfrontiert sehen, können nur durch mutige Innovationen angegangen werden. Wir freuen uns, dass Ford innovative Technologien in die Stadt bringt, die ja bereits seit langer Zeit ein Produktions-Standort des Unternehmens ist".

Serienproduktion des Ford Transit Custom PHEV für 2019 geplant

Der Start der Serienproduktion des Ford Transit Custom PHEV ist als Teil des globalen Versprechens von Ford, seinen Kunden erschwingliche und leistungsfähige Elektrofahrzeuge anzubieten, für das Jahr 2019 vorgesehen. Der Ford Transit Custom PHEV hat einen fortschrittlichen Elektro-Antrieb an Bord, der auf einen emissionsfreien Betrieb mit einer Reichweite von mehr als 50 Kilometern ausgelegt ist. Als Range-Extender nutzt der Ford Transit Custom PHEV den mehrfach preisgekrönten Ford EcoBoost 1,0-Liter-Dreiyzlinder-Benzinmotor, der die Fahrzeug-Batterie auflädt, wenn längere Fahrten zwischen den Ladevorgängen anstehen.

"Wir bei Ford engagieren uns dafür, die Herausforderungen der urbanen Mobilität anzunehmen, Menschen zu bewegen sowie Innovationen und Technologien für den Transport von Gütern und Dienstleistungen bereitzustellen", sagt Steven Armstrong, President and CEO, Ford of Europe, Middle East & Africa. "Da keine zwei Städte gleich sind, ist es wichtig, dass wir das Thema Mobilität aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Unser Forschungsprojekt in Valencia wird uns dabei helfen, ein besseres Verständnis für die Potenziale von kleinen und mittleren elektrifizierten Fahrzeug-Flotten zu erlangen".

Elektromobilitäts-Offensive von Ford

Die Ford Motor Company hat im Januar 2018 angekündigt, ihre Investitionen in Elektroautos deutlich aufzustocken. Der Konzern will bis zum Jahre 2022 insgesamt elf Milliarden Dollar für die Entwicklung elektrifizierter Fahrzeuge ausgeben. Insgesamt 40 solcher Modelle sollen bis dahin auf die Märkte kommen, darunter 16 voll-elektrische Autos, der Rest Hybrid-Fahrzeuge, die zusätzlich zum Elektroantrieb einen Verbrennungsmotor haben.

