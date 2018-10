Forschungsergebnisse zur Berufsorientierung präsentiert

Am Dienstag informierten sich 105 Berufsorientierungslehrer/innen und Berufsorientierungskoordi-nator/innen an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich über neueste Forschungserkenntnisse in der Berufsorientierung und praktische Anwendungsmöglichkeiten.

Baden (pts017/18.10.2018/11:40) - Am Dienstag informierten sich 105 Berufsorientierungslehrer/innen und Berufsorientierungskoordi-nator/innen an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich über neueste Forschungserkenntnisse in der Berufsorientierung und praktische Anwendungsmöglichkeiten.

Die 1. Fachtagung zum Thema Berufsorientierung am Campus Baden wurde vom Zentrum für Berufspädagogik in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer Niederösterreich und der Wirtschaftskammer Niederösterreich organisiert.

Einer der meistzitierten deutschen Berufsorientierungsforscher, Günter Ratschinski von der Universität Hannover hielt den Eröffnungsvortrag. Die neuesten Forschungsergebnisse aus dem Zentrum für Berufspädagogik wurden vorgestellt. Vier Absolventinnen des Hochschullehrgangs mit Masterabschluss "Berufsorientierung" berichteten über die Ergebnisse ihrer Forschung in ihren Masterarbeiten.

Workshops

Am Nachmittag hatten die Teilnehmer/innen die Gelegenheit, an Workshops zur praktischen Umsetzung teilzunehmen und damit nicht nur theoretische Inputs, sondern auch Anwendungsmöglichkeiten an ihre Schule mitzunehmen.

Die Teilnehmer/innen zeigten sich über diesen Mix begeistert, und so wird es in den nächsten Jahren eine Fortsetzung dieser Fachtagung an der PH NÖ geben.

Hochschullehrgang mit Masterabschluss "Berufsorientierung": https://www.ph-noe.ac.at/de/weiterbildung/hochschullehrgaenge-mit-masterabschluss/berufsorientierung.html

