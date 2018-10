Fortissimo Capital verkauft Starhome Mach an Vista Equity Partners; Vista fusioniert Telarix mit Starhome Mach

Wie Starhome Mach, führender globaler Anbieter von SaaS-Roaming für den Groß- und Einzelhandel sowie Clearing- bzw. Verrechnungsfunktionen und Technologie zur Betrugsprävention, heute bekannt gab, hat sein derzeitiger Eigentümer Fortissimo Capital („Fortissimo“) eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf von 100 % seiner Anteile an dem Unternehmen an Vista Equity Partners („Vista“) unterzeichnet. Seit dem Erwerb von Starhome Mach im Jahr 2012 arbeitete Fortissimo in Kooperation mit dem Management erfolgreich am Aufbau des Geschäfts.

Durch die anstehende Übernahme von Starhome Mach und die gleichzeitige Fusion mit dem bestehenden Portfolio-Unternehmen Telarix fasst Vista zwei führende Anbieter von Software für die globale Telekommunikationsbranche unter einem Dach zusammen. Damit entsteht die erste und bisher einzige durchgängige Technologielösung, mit der Betreiber von Telekommunikationsnetzen und mobilen, virtuellen Netzwerken („MVNO“) ihre Partnerschaften über das komplette Spektrum der Sprachdienste, SMS- und Datenübertragungen sowie Mehrwertlösungen kontrollieren und optimieren können. Mit diesem kombinierten Business erreichen die Unternehmen Tausende von Kunden in über 130 Ländern weltweit.

„Dank ihres Zusammenschlusses können Telarix und Starhome Mach Telekommunikationsanbieter und Dienstleister weltweit bedienen und spielen somit eine entscheidende Rolle bei der Optimierung und Aktivierung des effizienten Betriebs von globalen Kommunikationslösungen für den Groß- und Einzelhandel sowie für den Vernetzungsmarkt“, erklärte Marco Limena, CEO von Telarix. „Als ein vereintes Unternehmen sind wir bestens aufgestellt, um mehr leistungsstarke, integrierte und umfassende Lösungen zu bieten, damit verschiedenste Betreiber erfolgreich am globalen Telekom-Ökosystem teilnehmen, sich mit dem Wettbewerb messen und Partnerschaften mit anderen Unternehmen eingehen können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesen beiden Weltklasseteams bei der Betreuung unserer gemeinsamen Kunden.“

Telarix liefert führende Interconnect Business Optimization-Lösungen, darunter den De-facto-Standard der Branche für B2B-Beziehungen in den Märkten für Sprach-, SMS- und Datendienste. Außerdem bietet Telarix weltweiten Betreibern ein breites Spektrum an Produkten für Routing, Fakturierung, Verrechnung, Handel und Betrugsprävention. Die Produkte von Telarix sind eine perfekte Ergänzung der durchgängigen Lösungen und Dienste von Starhome Mach für Groß- und Einzelhandels-Roaming, Clearing und Verrechnung sowie Betrugsprävention.

Das kombinierte Unternehmen wird der einzige Anbieter von Carrier-Lösungen für die Roaming und Netzwerkmärkte sein und damit eine einzigartige Chance für die Entwicklung fortschrittlicher Produktlösungen, Ökosystem-übergreifender Einsichten und Echtzeitanalysen schaffen, die auf den kombinierten Daten und Möglichkeiten der jeweiligen Plattformen der beiden Unternehmen basieren.

„Unsere Kunden, von denen bereits viele die Telarix-Lösungen nutzen, wünschen sich ein einziges integriertes Lösungspaket, um die Komplexitäten und Herausforderungen zu meistern, denen sich Betreiber gegenübersehen, wenn sie ihren Kunden eine nahtlose, universelle Konnektivität bieten wollen“, erläutert Itai Margalit, CEO von Starhome Mach. „Unter der Leitung von Fortissimo haben wir erfolgreich eine langfristige Strategie umgesetzt, die den Erwerb und die Integration von Mach, die Einführung von SaaS-Versionen unserer führenden Roaming- und Clearing-Plattformen sowie die Einführung zahlreicher innovativer Lösungen beinhaltete, die weit über die Roaming-Anforderungen hinausgehen und Analysen, Anti-Betrugstechnologie sowie IoT-Funktionen umfassen. Im Hinblick auf unsere nächste Wachstumsphase freuen wir uns auf die Partnerschaft mit Vista und Telarix, mit der wir zweifellos unsere Strategien beschleunigen und die einzigartigen, umfassenden Lösungen schaffen können, die unsere Kunden verlangen.“

„Wir freuen uns, zur Verbindung der marktführenden Plattformen von Telarix und Starhome Mach, Kunden und Managementteams beizutragen, um die Forderungen der Telekommunikationsbetreiber weltweit nach einer ganzheitlichen Technologie zu erfüllen“, erklärte Rob Rogers, Co-Head of Vista Foundation Fund und Principal von Vista Equity Partners. „Die Nutzung der Daten auf den kombinierten Plattformen zur Entwicklung leistungsstarker, neuer Lösungen ist eine Chance, die globale Kommunikation in einem hochdynamischen und komplexen Umfeld zu optimieren.“

Das kombinierte Unternehmen mit Sitz in Vienna, Virginia, wird von einem gemeinsamen Managementteam mit dem derzeitigen Telarix Chief Executive Officer Marco Limena als CEO geleitet. Die Transaktion, die den üblichen Bedingungen für derartige Zusammenschlüsse unterliegt, wird voraussichtlich im vierten Quartal 2018 abgeschlossen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Über Telarix

Telarix, Inc. ist weltweit führender Anbieter von B2B- und OSS/BSS-Managementlösungen zur Optimierung der Effizienz und Produktivität. iXLink ist die Plattform von Telarix für den geschäftlichen Informationsaustausch, mit der Kommunikationsdienstanbieter Geschäftsverfahren von der Analyse, Fakturierung Verrechnung und Vertragsverwaltung bis hin zu Betrugsprävention, Preisgestaltung und Daten-Routing automatisieren können. Die Plattform bietet Betreibern unübertroffene Transparenz und Kontrolle über Sprach-, Video-, Daten- und SMS-Dienste und wird von über 4.000 IT-Unternehmen auf der Welt genutzt. Weitere Informationen über Telarix finden Sie unter www.telarix.com.

Über Starhome Mach

Starhome Mach entwickelt innovative Lösungen, die darauf abzielen, die komplexen Herausforderungen der heutigen digitalen Transformationsära zu überwinden und auf diese Weise die gewünschte Business-Performance zu erreichen. 1999 revolutionierte Starhome Mach mit der Einführung seiner bahnbrechenden internationalen Lösungen die Mobilfunkindustrie. Heute beinhaltet das umfassende Portfolio des Unternehmens B2B-, Rechnungsabwicklungs- und Kundenbindungslösungen, Analysen in Echtzeit, Betrugspräventions- und Sicherheitsfunktionen sowie IoT. Mit einem einzigartigen Kundenstamm aus über 300 Mobilnetzbetreibern, darunter 24 führende Telekom-Gruppen, hat das Unternehmen einzigartigen Zugang zu Kernnetzdaten, kann große Datenmengen automatisch analysieren und Maßnahmen in Echtzeit ergreifen, um die Kundenerfahrung zu optimieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter StarhomeMach.com.

Über Vista Equity Partners

Vista, eine in den USA ansässige Private-Equity-Gesellschaft mit Niederlassungen in Austin, Chicago, San Francisco, und Oakland, investiert derzeit in software-, daten- und technologiebasierte Unternehmen, die von Management-Teams der Spitzenklasse geführt werden und über eine langfristige Perspektive verfügen. Vista ist ein wertschöpfender Investor, der Unternehmen professionelle Expertise und Multi-Level-Support bietet, damit sie ihr volles Potenzial erreichen können. Vistas Investitionsverhalten baut auf einer großen langfristigen Kapitalbasis, Erfahrung in der Strukturierung technologieorientierter Transaktionen und bewährten Managementverfahren auf, die Flexibilität und Chancen im Private-Equity-Investitionsbereich bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.vistaequitypartners.com.

Über Fortissimo Capital

Fortissimo Capital Fund ist eine führende israelische Private Equity Investmentgruppe, die in erster Linie in Technologie- und Industrieunternehmen investiert. Fortissimo arbeitet aktiv mit seinen Portfolio-Unternehmen in allen Aspekten ihrer geschäftlichen Grundlagen zusammen, um nachhaltiges und langfristiges Wachstum zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ffcapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

