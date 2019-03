Fossil kündigt die Archival Serie an / Diese Serie von Limited Edition Modellen begleitet eine globale Retrospektive: Die Evolution der Fossil Uhr

Basel, Schweiz - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Was alt ist, ist definitiv wieder neu. Fossil steht schon immer für den Optimismus und die Kreativität, die so typisch sind für ...

Basel, Schweiz -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Was alt ist, ist definitiv wieder neu. Fossil steht schon immer für den Optimismus und die Kreativität, die so typisch sind für die amerikanische Kultur. Inspiriert von Vintage Design nehmen wir das Beste der Vergangenheit und aktualisieren es für den Kunden von heute. Seit 1984 produzieren wir unsere Qualitätsprodukte für unsere Fans und zelebrieren einen authentischen Lifestyle.

WIR PRÄSENTIEREN DIE ARCHIVAL SERIE

Seit mehr als 30 Jahren kennt und liebt man Fossil für unsere klassischen Uhrendesigns. Angesichts unserer Geschichte und ganz im Sinne unserer Liebe zu allem, was Vintage ist, kündigen wir voller Stolz die Markteinführung der Archival Serie an, eine limitierte Neuauflage einiger unserer beliebtesten Zeitmesser. Mit der Archival Serie feiern wir unsere begehrtesten und legendärsten Uhrendesigns der letzten Jahrzehnte und bieten neuen und alten Fans die Möglichkeit, ein modernes (oder klassisches) Lieblingsmodell für ihre Sammlung zu entdecken.

Ab Mai wird das ganze Jahr 2019 über fast jeden Monat ein neues Modell im Rahmen der Archival Serie vorgestellt. Diese Serie repräsentiert das enge Verhältnis der Marke zu ihren beliebten nostalgischen Uhren und interpretiert gleichzeitig auf moderne Weise Fossils lange Historie im einzigartigen, zukunftsweisenden Uhrendesign.

EINE (R)EVOLUTIONÄRE RETROSPEKTIVE

Um die Bedeutung dieser Ankündigung zu unterstreichen, präsentiert Fossil die erste Marken-Retrospektive überhaupt: Die (R)Evolution der Fossil Uhr im schweizerischen Basel. Diese Ausstellung feiert all das, was Fossil zu dem gemacht hat, was es ist. Die Fans der Marke erfahren aus erster Hand, wie Vintage, Nostalgie, Innovation und Kreativität die Marke beflügelt haben, die Funktion der Zeitanzeige in etwas zu verwandeln, das Spaß macht und modisch ist. Diese Retrospektive lädt Gäste und Kunden ein, einen Blick auf Fossils Vergangenheit und Zukunft zu werfen.

"Der Relaunch der Archival Serie in Verbindung mit dieser innovativen Retrospektive ist etwas, was die Marke schon seit langem machen wollte", sagt Steve Evans, EVP Fossil Group. "Fossil Fans sind wirklich unglaubliche Menschen; sie begleiten uns auf unserer Reise und sind uns seit fast 35 Jahren treu verbunden. Nach dem erfolgreichen Relaunch der Mood Watch im vergangenen Herbst wussten wir, dass wir es unseren Fans (neuen und bestehenden gleichermaßen) schuldig sind, unsere legendärsten Designs für den Uhrenträger von heute zurückzubringen. Diese Ausstellung ermöglicht es uns, unsere Geschichte mit einem globalen Publikum zu feiern und ihm einen ersten Blick auf all die aufregenden Dinge zu gewähren, die wir in diesem Jahr und darüber hinaus für die Marke in petto haben."

Die Austellungsbesucher werden einen einzigartigen Blick auf die Entstehungsgeschichte von Fossil werfen und mehr über unsere Inspiration, Symbole und Ikonen wie unsere Logos und Sammlerdosen erfahren können. Die Ausstellung wird um die ganze Welt reisen und in anderen Städten in Europa, Asien und den USA zu sehen sein. Teile der Ausstellung werden künftig in Dallas, dem Hauptsitz der Marke, ihren dauerhaften Platz haben.

Wir haben die Modeuhr revolutioniert. Aber wir hören hier noch nicht auf. Genauso wie traditionelle Uhren können auch Smartwatches und Verpackungen Spaß machen und zugänglich sein. Wir bringen unser einzigartiges Design und unsere Kreativität in einen Teil der Branche ein, in dem es das einfach nicht gibt; wir kreieren wunderschöne Uhren und Technik, die man immer wieder tragen möchte.

AN ALLE SAMMLER

Wir freuen uns, das Revival des Fossil Collectors Club bekannt geben zu dürfen, einem einzigartigen Shop mit unseren beliebtesten und begehrtesten vintage-inspirierten Produkten. Von Uhren in limitierter Auflage bis hin zu Modellen aus unserem Archiv präsentieren wir hier innovative Designs, die unsere Fans seit unseren Anfängen gesammelt und geliebt haben.

Ab dem 25. März können Fans auf unserer Webseite mehr über den Collectors Club erfahren und sich anmelden, um frühen Zugriff auf unsere neuesten Sammlerstücke oder Informationen zu Popup-Events rund um den Globus zu erhalten. https://www.fossil.com/us/en/collectors-club.html

OTS: Fossil Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112242 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112242.rss2

Pressekontakt: Iris Buchholz ibuchholz@fossil.com