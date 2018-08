fotoCharly versüßt den Schulbeginn: Vom Rucksack bis zum Handycover

Bei fotoCharly gibt es passende Schulsachen für einen perfekten Schulstart im September. Aber auch für jene, die mit der Schule schon fertig sind, hat fotoCharly ein super Angebot. Denn bevor der Herbst die Oberhand gewinnt, gibt es nochmal 20 % Rabatt auf Wanddekoration. Wer also Wohnung oder Eigenheim verschönern möchte, sollte diese Angebote im Auge behalten.

Schwarzach/Salzburg (pts019/30.08.2018/09:00) - Bei fotoCharly gibt es passende Schulsachen für einen perfekten Schulstart im September. Aber auch für jene, die mit der Schule schon fertig sind, hat fotoCharly ein super Angebot. Denn bevor der Herbst die Oberhand gewinnt, gibt es nochmal 20 % Rabatt auf Wanddekoration. Wer also Wohnung oder Eigenheim verschönern möchte, sollte diese Angebote im Auge behalten.

Alles, was das Schülerherz begehrt

Zum Schulbeginn im Herbst stellen sich Eltern, Schüler und Schülerinnen immer die gleichen Fragen. Eine davon: Was braucht man eigentlich alles im neuen Schuljahr? Die Antwort auf diese Frage findet man bei fotoCharly. Von Schreibutensilien bis hin zum bedruckten Rucksack mit den eignen Bildern gibt es alles, was das Schülerherz begehrt. Neben einem Smartphone-Cover mit Fotos vom letzten Urlaub oder der Laptophülle mit einem Bild vom eigenen Hund, können viele weitere nützliche Dinge für Schule und Alltag bei fotoCharly bedruckt werden. Auch Trinkflaschen mit Urlaubsfotos oder eine Jausenbox mit einem Bild vom Sommercamp. Bei diesem Angebot werden Schüler und Eltern bestimmt etwas Passendes für den Schulanfang im September finden. Ein Blick auf die Webseite https://www.fotocharly.at/themen/einschulung lohnt sich dazu bestimmt.

Persönliche Wanddekoration für ein einzigartiges Wohlfühlambiente

Ein Zuhause wird erst mit Bildern und Dekoration ein wirklich gemütliches und persönliches Zuhause. Bilder und Fotos an den Wänden machen den Wohnraum individuell und einzigartig. Bei fotoCharly kann man als Kunde oder Kundin ganz einfach seine liebsten Fotos und Bilder über eine Bestellsoftware oder eine Mobile App uploaden und tolle Wanddekorationen nach eigenem Geschmack und eigner Vorliebe gestalten. Durch das umfangreiche Angebot an Wanddekoration lohnt sich der Blick auf die Webseite von fotoCharly. Von herrlichen Leinwänden bis hin zu Fotocollagen ist alles mit dabei. Natürlich bietet der Spezialist für Fotoprodukte auch sehr spezielle Wanddekoration wie beispielsweise Fotos und Bilder auf Schieferplatten oder auf Holz gedruckte Bilder und Fotos.

Toller Rabatt auf Wanddeko

fotoCharly bietet seinen Kundinnen und Kunden ab 7.9.2018 bis einschließlich 4.10.2018 20 % Rabatt auf ausgewählte Wanddeko wie Acryl, Leinwand und Dibond. Wer auf der Suche nach der perfekten und ganz persönlichen Wanddekoration aus den eigenen Fotos ist, der schaut am besten in dem oben genannten Zeitraum auf https://www.fotocharly.at/de/wandbilder vorbei.

Über fotocharly.at fotoCharly.at ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

