FOX FINANCE Awards 2018 / TERRITORY wird ausgezeichnet für Geschäftsberichte

TERRITORY hat bei den diesjährigen FOX FINANCE Awards mehrmals Gold mit nach Hause nehmen dürfen: Die Agentur für Markeninhalte konnte mit zwei Projekten überzeugen und sich einmal sogar über Doppelgold freuen. Die Jury verlieh Gold für den "Wir für Sie"-Geschäftsbericht 2017 der Pax-Bank eG und den "#wasunsverbindet"-Jahresbericht 2017 des Genossenschaftsverbands-Verband der Regionen e.V. Dieser erhielt außerdem Gold in der Kategorie FOX FINANCE Visuals.

Michael Schulz, Director TERRITORY CTR am Standort Köln, ist stolz auf die Leistung seines Teams: "Diese Awards zählen zu den renommiertesten deutschen Corporate-Reporting-Auszeichnungen. Auch Geschäftsberichte können mehr sein als Zahlen, Daten und Fakten! Bei den beiden Berichten haben wir deshalb einen besonderen Fokus auf Storytelling und inhaltliche und gestalterische Qualität gelegt."

Die Einschätzung der Jury zu den diesjährigen Auszeichnungen betont vor allem die Inhalte der Siegerreports: "Die Messlatte der Effizienzkriterien bleibt hoch. Drucktechnisch sind die Reports im Vergleich zum Vorjahr unspektakulärer geworden, inhaltlich präsentieren sie sich allerdings offener und zuweilen gar unterhaltsamer. Die Vertrauensbildung ist stärker in den Fokus gerückt." Die FOX FINANCE Awards werden seit 2015 unter dem Dach des dapamedien Verlags in Kooperation mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft für die effizientesten Lösungen des Corporate Reporting in Print und Digital verliehen.

Über TERRITORY

TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".

